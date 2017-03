Le procès devant les Assises d’un octogénaire qui a tué sa femme par amour car elle était atteinte d’Alzheimer

Depuis mardi, la cour d’assises de Meurthe et Moselle juge un homme de 87 ans, qui en 2015 avait tué son épouse qui souffrait d’une maladie dégénérative. Pourtant, après 59 ans de vie commune, le couple s’aimait encore.

Les faits : depuis deux ans, l’homme se rendait bien compte que sa femme perdait pied avec la réalité et il ne voulait pas la placer dans une maison de retraite. C’est la raison pour laquelle, il décide de l’asphyxier avec un sac en plastique avant de tenter de se suicider. Les secours ont réussi à le réanimer mais pas son épouse.

Aujourd’hui, l’homme est jugé pour meurtre sur conjoint. Lors de la première journée d’audience, il a tenté d’expliquer son geste.

"Pour moi c'était une sainte, je n'avais rien à lui reprocher" l'accusé

Evènement rare dans un procès de cour d'assises, l'accusé, en raison de son grand âge a été autorisé à s'asseoir aux côtés de son avocate sur un siège beaucoup plus confortable que les bancs du box.

L'homme, chétif, petite lunette sur le nez, veste de costume trop large, encore quelques cheveux blancs sur le crane répond avec assurance aux questions de la présidente, même si celle-ci doit de temps en temps s'y reprendre à deux fois pour se faire entendre.

Sur la relation avec sa femme, il raconte "on allait fêter nos noces de diamant, nous avons toujours tout fait ensemble, on marchait main dans la main. Pour moi c'était une sainte, pas un brin de malice, je n'avais rien à lui reprocher".

« Oui mais cette organisation a volé en éclat dès que les premiers signes de dégénérescence sont apparus » lui demande la présidente.

« Oui au quotidien c'est devenu compliqué » dit il « elle n'arrivait plus à cuisiner, elle laissait le gaz allumé et au téléphone, elle ne reconnaissait plus personne, elle perdait pied avec la réalité et je ne l'imaginais pas seule dans une maison de retraite, elle ne l'aurait jamais accepté"

"parfois, il n'est pas besoin de mots pour se comprendre", l'avocate de l'accusé

« Mais vous lui avez demandé son avis » l'interroge à nouveau la magistrate. « Non, je n'ai pas évoqué le sujet avec elle, j'avais décidé que l'on partirait tous les deux en même temps, j'ai donc pris cette décision radicale tout seul »

« Parfois, il n’est pas besoin de mots pour se comprendre après 60 ans de vie commune » plaide son avocate, Maître Sophie Ferry-Bouillon.

Le procès se poursuit jusqu’à jeudi 9 mars.