Deuxième jour du procès du meurtre d'Arthur Noyer : l'accusé, Nordahl Lelandais va donner sa version des faits

La veille déjà, Nordahl Lelandais a répété, encore une fois, qu'il avait tué Arthur Noyer sans le vouloir. Pour cette deuxième journée de procès, devant les assises de la Savoie, il y a donc peu de chance que l'accusé change sa version des faits. Mais un procès d'assises n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre.

Pour cette deuxième journée d'audience donc, la matinée sera consacrée à l'audition des témoins. Et, l'après-midi, l'accusé donnera sa version des faits. Le directeur d'enquête sera ensuite à la barre suivi des experts de la gendarmerie.

Lundi, il est apparu lisse, en chemise bleue et pantalon clair, cheveux courts et barbe taillée. Il s'est toujours exprimé calmement, poliment, voulant déconstruire l'image d'un homme colérique et sujet à des sautes d'humeur incontrôlables. Tout l'enjeu de cette deuxième journée sera donc de voir si cette image se fissure, un peu.

Suivez cette deuxième journée d'audience en direct dans cet article ou sur les comptes twitter de nos reporters Christophe Van Veen, Anabelle Gallotti, Céline Loizeau et Véronique Pueyo.

