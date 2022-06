Deuxième ligne de tramway à Tours : " Nos élus se la jouent tous perso dans cette histoire" regrette l'ADTT

Les maires de la Métropole de Tours ont-ils vraiment trouvé la bonne solution pour relancer la deuxième ligne de tram entre La Riche et Chambray-lès-Tours ? Si le tracé prévu boulevard Béranger était dans l'impasse à cause des platanes, que faut-il penser du plan B par Jean Royer décidé lundi soir ?

C'est une décision qui fait causer ! Pour sortir le tramway de l'impasse et relancer ce projet de deuxième ligne qui n'avançait plus entre La Riche et Chambray-lès-Tours, les 22 maires de la Métropole ont décidé de tout miser finalement sur le boulevard Jean Royer plutôt que sur le boulevard Béranger. Une option qui avait pourtant été écartée dès 2018.

" Nous on pense que les élus ont ressorti le plan B un peu vite et qu'il y avait encore la possibilité de faire quelque chose sur le boulevard Béranger", juge Vincent Degeorge, le président de l'ADTT, l'association pour le développement des transports collectifs en Touraine.

"Car le courrier de la Préfète n'avait pas dit seulement que le projet ne pouvait pas se faire par Béranger. Mais elle a dit que le projet ne pouvait pas se faire tel qu'il était proposé. Mais qu'il pouvait se faire si l'on proposait des améliorations voire de la végétalisation pour sauvegarder le patrimoine, les alignements de platanes et la canopée."

Passer par Jean Royer est loin d'être idéal

"Il y a quand même quelques inconvénients substantiels sur Jean Royer. Un tramway qui ne passe pas dans le centre-ville, dans une ville de la taille de Tours, c'est pas très commun. Il faut savoir que les 3/4 des voyageurs de Fil Bleu font des trajets au départ ou à l'arrivée du centre-ville. Et là, il faudra descendre du tram à Liberté pour ensuite prendre la ligne A pour gagner la gare et le centre-ville de Tours. Et quand j'entends les élus nous parler de relier les deux hôpitaux, oui d'accord, mais les gens qui voudront relier les deux hôpitaux, il y en a très peu.

on va moins haut dans les ambitions, on va moins lutter contre l'emprise de la voiture alors qu'il y a l'urgence climatique"

Et puis on espère que ça ne va pas être la duplication de l'avenue Maginot qui est un petit peu le point noir de la ligne A. Les cyclistes on ne sait pas où les faire passer, on cumule aussi avec les voitures. Et puis toutes les intersections vont poser problème".

On perd encore du temps, on va moins haut dans les ambitions, on va moins lutter contre l'emprise de la voiture alors qu'il y a l'urgence climatique. Et puis notre regret aussi c'est qu'il y a peu de communication avec les citoyens. On est un peu déçu par nos élus parce qu'ils ont tous joué perso. Personne n'a joué collectif dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça donne."