Des poubelles et une voiture ont été brûlées lundi soir à Mons-en-Barœul, près de Lille. Des tirs de mortiers d'artifice ont éclaté près de la mairie, sans faire de blessés. A l'origine de ces tensions, qui durent depuis dimanche soir : une chute de scooter d'un jeune. Le maire appelle au calme.

Deuxième soirée de tensions à Mons-en-Barœul : tirs de mortiers d'artifice et poubelles incendiées

Les polices, nationale et municipale, sont intervenues dimanche et lundi soir à Mons-en-Baroeul. Des mortiers d'artifice ont été tirés, des poubelles ont été brûlées (photo d'illustration)

Tout commence dimanche soir, vers 21h30 : un jeune homme, connu des services de police, est victime d'une chute de scooter, il est grièvement blessé à la jambe.

Dans son quartier, proche de la mairie de Mons-en-Barœul, une quinzaine de personnes commencent à enflammer des poubelles : les jeunes sont convaincus que leur ami est tombé car il était poursuivi par la police, une version démentie par les forces de l'ordre.

Tirs de mortiers d'artifice

Lundi soir, la tension monte de nouveau : six conteneurs sont placés en plein milieu de l'avenue Marc-Sangnier, et incendiés, une voiture est également brûlée. Des tirs de mortiers d'artifice éclatent : il s'agit de gros engins pyrotechniques utilisés lors des feux d'artifice, qu'on peut facilement acheter sur internet. Heureusement, personne n'est blessé.

Ce n'est pas en agressant qu'on fera avancer les choses

Le maire de Mons-en-Barœul, Rudy Elegeest, qui s'est rendu sur place lundi soir, appelle au calme, et annonce des renforts policiers pour ce mardi : "ce n'est pas en agressant, ou en criant vengeance, qu'on fera avancer les choses. Je souhaite que ce jeune se rétablisse le plus rapidement possible".

Il s'inquiète de ces violences urbaines : "quand on observe -car on a des images- la manière dont ces gros pétards sont lancés, parfois vers le ciel, mais parfois aussi à l'horizontale, c'est absolument inacceptable. Il faut que ça s'arrête".

Une interpellation

Une personne a été interpellée après ces violences urbaines. L'enquête se poursuit, notamment grâce à la cinquantaine de caméras de la ville, et à des vidéos de riverains.