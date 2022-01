Devant la cour d’assises de Bordeaux, une femme "fracassée" par son ex-conjoint

Au dernier jour du procès à Bordeaux pour tentative de meurtre et viol sur ex-conjoint, les avocats de la partie civile ont insisté sur le déchainement de violences "innommables" subies par la victime et "la manipulation et l’instrumentalisation" d’un père envers ses propres enfants.

Les plaidoiries et le réquisitoire attendus ce mercredi devant la cour d'assises de Bordeaux au procès d'un homme pour tentative de meurtre et viol sur ex-compagne.

Après trois jours d’audiences devant la cour d’assises de Bordeaux, les plaidoiries ont débuté ce mercredi lors du procès d’un homme de 43 ans pour tentative de féminicide et viol sur son ex-compagne. Les parties civiles ont fait le récit détaillé des violences conjugales vécues par la victime durant plus de treize années de vie commune jusqu’à cette soirée du 11 octobre 2018 à Lormont lorsque l’accusé aurait tenté de tuer la mère de ses enfants.

"Les coups portés ont résonné dans les maisons mitoyennes et réveillé tout le voisinage", rappelle Pierre Cuisinier, l’un des trois avocats. Sa consœur, Marion Lavaud, reprend l’audition "glaçante" des enfants du couple, premiers témoins du drame. "Ces deux garçons alors âgés de 6 et 10 ans sont réveillés à 5h du matin par un bruit. C’est leur père alcoolisé qui tape sa mère contre le mur".

"Il la fracasse, la matraque au visage, elle ne doit plus ressembler à rien" - Maître Caroline Bris

La jeune femme est frappée à "coups de pied, de coups de poing, elle est étranglée, la culotte arrachée, la victime traînée au sol, tombée sur le gravier, frappée à nouveau jusqu’à l’arrivée des pompiers. Des enfants qui essayent de protéger leur mère en retenant leur père et en allant prévenir les voisins."

Des lésions génitales traces d’un viol "incontestable"

Alors que l’accusé dément toute violence sexuelle cette nuit-là, les avocats de la partie civile ont estimé que les preuves étaient au contraire accablantes. "Il la maltraite vaginalement et analement, c’est un viol". Les lésions sont attestées par un médecin légiste "comme un cas d’école".

"Il traite la mère de ses enfants de chaudasse et de salope devant leurs deux jeunes garçons"

"Tu vas voir la foudre qui va s’abattre sur toi"

A cette nuit "d’hyperviolences", selon les mots du médecin légiste qui a examiné la victime, s’ajoute une vie de violences conjugales. Les fêtes, les anniversaires qui dégénèrent à chaque fois sur fond d’alcool. "Sa compagne devait compter le nombre de verres qu’il buvait". Le soir du 11 octobre 2018, l’homme avait consommé de l’alcool, de la cocaïne et du cannabis.

Comme souvent dans les affaires de violences conjugales, "c’est elle qui a honte", ajoute Me. Pierre Cuisinier. "Il promet qu’il changera et que ça ne se reproduira plus" mais les scènes se répètent. Les "insultes", les "violences contre la mère des enfants", et même la belle-famille, victime collatérale encore "sidérée". La "relation toxique" dure jusqu’à la séparation en décembre 2017. Mais les violences vont alors redoubler d’abord sous la forme d’un harcèlement téléphonique.

Entre janvier et avril, il l’appelle 1.400 fois, nuit et jour

Trois plaintes sont déposées à partir du printemps 2018, pour harcèlement, violences et violation d’une ordonnance de protection. "Il n’est jamais auditionné par les forces de l’ordre". Un jour, lors de la kermesse des enfants, il traite sa conjointe de "salope" car il juge sa jupe trop courte.

"Des chantages au câlin avec ses enfants"

Les représentants des parties civiles ont également détaillé "la manipulation du père envers ses enfants". "Du chantage pour qu’ils ne fassent pas de câlin à leur mère". L’homme demande à son fils aîné de fouiller dans le téléphone de sa mère "pour chercher si elle a des liaisons", révèle Me. Marion Lavaud, l’avocate des enfants. Aujourd’hui âgés de 10 et 13 ans, les deux frères sont "traumatisés" par ce qu’ils ont vécu, tiraillés entre leur amour pour "ce père qu’ils revoient au parloir" et leur "peur panique de voir leur mère mourir".

"Pour les enfants, des chocs comparables à des traumatismes de scènes de guerre

Le banc des parties civiles a aussi dit sa colère contre un certain discours. Du genre "elle l’a peut-être un peu cherché, elle l’a trompé". L’avocate Me Caroline Bris s’étonne qu’au sein de la cour d’assises, certains semblent découvrir le "schéma d’emprise, classique", dans les dossiers de violences conjugales.

"Qu’on ne vienne pas me dire qu’elle est responsable de ce qui lui arrive, lorsqu’il l’étrangle avec ses mains autour de son cou"

L’avocate a également battu en brèche la ligne de défense de l’accusé. Lors de la nuit du 11 octobre 2018, "comment sait-il qu’il ne voulait pas la tuer, alors qu’il ne se souvient pas de toute la soirée ?" Pour cet homme, c’est "pas vu pas pris", "des amnésies qui l’arrangent, oubliant tout ce qui relève des faits criminels".

"Si elle est vivante c'est un miracle"

Dernière avocate des parties civiles à plaider, Caroline Bris a également répondu à la défense qui faisait mine la veille, mardi, de s’étonner de l’absence de fractures et de sutures devant l’expert médecin légiste. "Oui, il n’y a pas de fracture mais faut-il le regretter?"

"Faut-il regretter qu’aucun coup, potentiellement fatal comme l’a dit le médecin légiste, ne l’ait pas été ?" Si la victime est aujourd’hui vivante, estime l’avocate, c’est "un miracle ou une chance, selon que vous êtes ou non croyant".

La cour d’assises entend ce mercredi après-midi le réquisitoire de l’avocat général avant les plaidoiries de la défense.