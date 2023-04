Devant la justice à Nantes, des casseurs au profil de lampistes

Étudiant en 2ᵉ année de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) à Nantes, il aura 20 ans dans une dizaine de jours. C’est le premier à comparaître, menottes aux mains et mèche de surfeur, passion qu’il pratique le week-end quand il rentre chez ses parents à Saint-Nazaire. Le garçon est accusé d’avoir lancé des projectiles à deux reprises jeudi dernier sur les forces de l’ordre. Il regrette d’avoir nié les faits en garde à vue : « Je pensais qu’il n’y avait pas de vidéos », explique-t-il à l’audience.

« Énervé » après avoir été aspergé de gaz lacrymogènes, il a jeté une bouteille en verre en direction des policiers, sans les toucher. C’est la 1ʳᵉ fois que le jeune homme passe devant un tribunal. Il dit être sorti « traumatisé » de sa garde à vue et affirme même avoir été « persécuté » par les policiers. Policiers qui l’accusent, en retour, de les avoir traités de "bâtards" depuis sa cellule.

"J'ai des examens dans 3 semaines, je n'ai pas envie de les louper"

À la barre, l’étudiant avoue : « Je n’imaginais pas me retrouver là, j’ai des examens dans trois semaines et je n’ai pas envie de les louper ». Le tribunal correctionnel le condamne à 1.000 euros d’amende dont la moitié avec sursis, ainsi qu’un stage de citoyenneté et une interdiction de manifester pendant 6 mois. Il doit aussi verser 700 euros de dommages et intérêts au capitaine de police qui a porté plainte.

Le profil est tout autre, dans le deuxième dossier audiencé. Le jeune homme, âgé de 24 ans, est accusé d’avoir insulté et donné des coups de pieds à deux gendarmes. Il vit en foyer thérapeutique après avoir été hospitalisé en psychiatrie suite à un épisode de bouffée délirante. Depuis 6 mois, il ne prend plus son traitement et dit avoir l’esprit « plus précis ». Le tribunal le place sous contrôle judiciaire et, en attendant son jugement, le prévenu a interdiction de se rendre à Nantes.

Troisième dossier, un jeune homme de 22 ans qui sort tout juste de quelques mois passés en prison pour des violences volontaires. Il a été interpellé avec des bouteilles remplies d’essence. « Qu’est-ce que vous faites à aller faire des cocktails Molotv en manifestation ? », lui demande la présidente. « On a été un peu embarqués par des Black Blocs, répond-il. « Et puis, on a réfléchi, on s’est rétracté. » Le jeune homme dit être passé par toutes les drogues et reconnait avoir encore un problème avec l’alcool. Le tribunal le condamne à six mois de prison mais sans mandat de dépôt.

"Je n'ai jamais voulu casser du flic"

Le quatrième prévenu est plus âgé, 40 ans. L'élocution est difficile, il reconnaît avoir dégradé deux abribus avec un marteau. « J’ai essayé de cramer des poubelles, je n’ai pas réussi », précise-t-il. Alcoolisé, il lui est reproché aussi d’avoir lancé des canettes en direction des policiers. « Je me suis mis en colère après m’être fait gazer mais je n’ai jamais voulu casser du flic », explique-t-il.

Le quadragénaire avance ses problèmes de surendettement, ses soucis avec ses enfants, âgés de 12 à 16 ans. « Ça a un rapport ? », demande la présidente. « Non », reconnaît le prévenu. Son avocate, Me Marion Beaudoin, explique : "Il a mal exprimé sa colère mais on a une personne en difficulté sur le plan social et familial. Aujourd'hui, il regrette beaucoup mais, voilà, ça a débordé". Le procureur demande 8 mois de prison ferme, le tribunal se montre plus clément avec une condamnation à trois mois de sursis simple.

"Les Black Blocs sont rarement jugés car rarement pris"

Dans cette audience, on est bien loin de l'image qu'on peut se faire des casseurs en manifestation. Même l'avocate des policiers, Me Annie Hupé, le reconnaît : "Les Black Blocs ne sont pas là, comme d'habitude. Et ils sont rarement jugés car rarement pris. Ils manipulent des gens en difficulté, qui sont pris dans une ambiance agressive. Je pense à un monsieur, dans un dossier il y a trois semaines, à qui on montre une façade d'agence d'intérim et qui va la casser avec le marteau qu'on lui a donné. Et c'est lui qui est jugé."

Quel intérêt alors pour les policiers de porter plainte si les prévenus sont des lampistes ? "Parce qu'ils sont victimes, tout simplement. On est à plus de 80 blessés, rien que pour les forces de l'ordre nantaises. Et il n'y a pas d'innocents condamnés. Ou alors ils font appel", conclut Me Hupé.