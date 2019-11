Devant le Crous de Montpellier, 50 manifestants contre la précarité étudiante

Une cinquantaine d'étudiants et quelques professeurs se sont réunis devant le Crous de Montpellier, en hommage à Anas K. L'étudiant s'était immolé par le feu devant le Crous de Lyon vendredi, désespéré de la perte de sa bourse.

La mobilisation était nationale, ce mardi 12 novembre. A l'appel de plusieurs syndicats étudiants (FO, FSU, Solidaires Etudiants entre autres) les étudiants se sont réunis devant le Crous de leurs villes en hommage à Anas K., cet étudiant stéphanois de 22 ans qui s'est immolé par le feu devant le Crous de Lyon vendredi dernier. L'étudiant, entre la vie et la mort, avait posté un message sur son mur Facebook, expliquant que sa bourse lui avait été retirée avant sa tentative de suicide

A Montpellier, la mobilisation a réuni 50 étudiants environ. Jean-Sébastien tenait à y être : l'étudiant en Arts-Plastiques travaille 160 heures par mois. "Et encore, je fais partie des chanceux : mes parents paient mon loyer. Je ne travaille que pour m'offrir à manger. Beaucoup d'heures pénibles, sous-payées. On se démerde comme on peut... je n'ai pas le droit d'avoir de bourse."

Tout étudiant précaire pense au suicide

Julia est également étudiante à Paul Valéry. Sa bourse ne lui suffit pas pour vivre, depuis qu'elle est abaissée d'un échelon. Elle a dû drastiquement réduire ses repas. "Je mange des pâtes, du sel, et de l'huile. Tous les jours. En fin de mois, je rationne. A partir du 20, je fais un repas par jour."

La jeune femme est particulièrement émue de l'histoire d'Anas K. "Sans cautionner ce geste, je le comprends. Quand tu n'as rien, que tu as faim, tu y penses [au suicide, ndlr]. Je le comprends, parce que j'y ai pensé. _Tout étudiant précaire y a pensé, à un moment ou un autre_."