Devant les assises de Bordeaux, un deuxième procès pour comprendre pourquoi une mère a tué sa fille à Barsac en 2015

Le drame de Barsac aura-t-il, un jour, une explication ? La question se repose avec le deuxième procès devant les assises de Gironde, de la mère de la petite Manon, 9 ans, abattue d'une balle de carabine, en bord de route à Barsac, au petit matin du 9 mars 2015, alors que sa voiture était tombée en panne. Le premier procès, il y a un an, avait duré à peine une matinée, avant d'être reporté car l'état psychologique de l'accusée, âgée de 37 ans aujourd'hui, avait été jugée incompatible avec la tenue des débats.

Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Le mystère reste entier. Il y a un an, après la demande de renvoi formulée au tout début de l'audience par l'avocate de l'accusée, la cour d'assises avait acté le report, arguant qu'elle n'était "pas en capacité de comprendre et de répondre aux questions". La cour avait alors réclamé qu'une "expertise complète" soit réalisée pour préciser son état.

Bataille d'experts

Ce qui a été fait depuis, par deux médecins qui ne l'avaient jamais vue jusqu'ici, et qui ont conclu, à son irresponsabilité au moment des faits. Revirement total par rapport à ce que tous les médecins avaient dit, depuis 4 ans, et qui avait justifié son renvoi devant la justice. Situation "ubuesque" dit l'avocat du père de Manon. Il craint de voir ce deuxième procès, réduit au seul combat d'experts sur l'état mental de l'accusée, et de reléguer au second plan, ce qu'attend la famille : comprendre pourquoi elle a quitté sa maison de St Michel-de-Castelnau, au petit matin, avec une carabine, et sa fille? Jusqu'à cette panne à Barsac, et à ce tir de carabine fatal à Manon. Jamais elle n'a clairement répondu durant l'instruction.

Sortir du brouillard

Qu'avait-elle en tête ? Voulait-elle aller jusqu'à Villenave d'Ornon, pour se venger de son père qui l'aurait agressé sexuellement quand elle était petite. Un souvenir jusqu'ici enfoui, qui lui serait revenu à l'esprit à la découverte d'une tâche de sang sur un sous-vêtement de Manon ? C'est une des versions données devant les enquêteurs. Elle avait également parlé d'un accident pour le coup de carabine. Ce qu'ont contredit les experts en balistique. Comprendre, sortir du brouillard, voilà quatre ans que le père et les grands parents de Manon, espèrent. Elle seule est la clé de ce drame.