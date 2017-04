Devenez Famille de vacance cet été en Bretagne

Chaque année, le Secours populaire aide des enfants défavorisés à passer de véritables vacances d'été, dans une famille d'accueil. Ils ne sont pas orphelins, mais leurs parents n'ont pas les moyens de voyager. Alors, la solidarité se met en place. Rencontre avec une "famille de vacance" bretonne.

Tout a commencé par hasard. "J'ai aperçu une affiche du Secours populaire, dans un abribus, raconte Nolwenn, la maman. C'était finalement logique, vu notre engagement. Il ne s'agit pas seulement de croire en certaines valeurs, il faut des actes aussi. Nous avons donc rempli le formulaire sur le site internet du Secours populaire."

Le partage

L'été suivant, Nolwenn et Pierre, ainsi que leurs trois enfants, reçoivent dans leur pavillon de Montreuil-le-Gast une petite fille, originaire de Mongolie. Elle et ses parents sont des sans-papiers, ils vivent dans des conditions très difficiles, dans l'espoir d'obtenir l'asile en France. Pour cette première expérience de la "famille de vacance", les liens qui se créent entre la famille et la petite fille sont très forts. "La fin des vacances a été très dure, confirme Pierre. Elle avait formé une relation avec nos enfants, mais aussi avec nous."

La petite fille reviendra pour d'autres vacances à Montreuil-le-Gast. Puis, ses parents quittent la région et une autre petite fille partage le quotidien estival de la famille bretonne. "Cela ne coûte pas plus cher, assure Nolwenn. Quand on nourrit trois enfants, on peut bien en nourrir quatre. Nous vivons dans une région formidable, il y a toujours un lac ou un étang, ou même une chouette balade à proximité. Souvent, les parents de ces enfants n'ont pas de voiture et ne peuvent pas les emmener sur ces activités simples."

Les mêmes bonbons, les mêmes remontrances

Au quotidien, l'intégration se fait assez naturellement. "Nous appliquons les mêmes règles qu'avec nos enfants, explique Pierre. Si nous ne tolérons pas les gros mots avec les nôtres, lui non plus n'aura pas le droit d'en dire. C'est pareil quand on achète des bonbons ou des tours de manège : tout le monde est à la même enseigne."

Pas de traitement particulier, et ça marche. Les trois enfants de la famille sont toujours ravis de voir débarquer une nouvelle tête pendant les vacances. Avant son arrivée, ils préparent la chambre pour le recevoir. "Puis, les relations deviennent normales, comme entre des frères et sœurs, avec, par exemple, des chamailleries et des jeux", détaille Nolwenn.

La page blanche

Pour l'enfant, il s'agit d'une respiration. "Ils peuvent redevenir des enfants", précise Nolwenn. Ne plus avoir à supporter une situation de précarité que les enfants ne devraient pas connaître. "A la rentrée, quand on leur demande de raconter leurs vacances, ils ont des choses à écrire, apprécie Nolwen. Rien que pour ça, ça vaut le coup."

Chaque année, un enfant sur trois ne part pas en vacance. Le Secours populaire invite donc les familles à remplir ce formulaire en ligne pour qu'il n'y ait plus de page blanche à la rentrée scolaire.