Déviation d'Orvault : les candidats à la mairie se divisent sur l'avenir du projet

Faut-il entreprendre de longs et coûteux travaux pour dévier la circulation pour qu’il y ait moins de voitures dans le bourg d’Orvault ? Les trois candidats aux élections municipales ne sont pas d'accord sur le sujet ! Le projet de déviation est porté par la Métropole, soutenu depuis longtemps par le maire sortant, le centriste Joseph Parpaillon. Il prévoit de détourner les routes départementales 42 et 75 qui se croisent aujourd'hui dans le bourg pour décongestionner le centre-ville, saturé aux heures de pointe à cause de sa proximité avec Nantes.

Maintien ou abandon du projet de déviation, le nouveau maire tranchera

Les trois candidats ne réservent pas le même sort au projet de déviation. Pour la candidate soutenue par le maire sortant, ce projet de déviation doit être lancé parce qu'il réduira la circulation de voitures dans le bourg. "Je défends le contournement pour le bien-être des habitants du bourg," avance Monique Maisonneuve. "Aujourd'hui, ce rond-point c'est un nœud de circulation," affirme la candidate en pointant du doigt le rond-point devant l'église. "Les gens qui habitent sur cette voie sont dérangés par ce trafic incessant de voitures et par la pollution qui émane des voitures !"

"Je défends le contournement pour le bien-être des habitants du bourg," - Monique Maisonneuve, candidate centriste

Mais pour Sébastien Arrouët, le candidat "divers centre", cette déviation "c'est une fausse bonne idée". Tout comme le candidat écologique, Jean-Sébastien Guitton, il considère ce projet à la fois trop coûteux, 30 millions d'euros estimés, "l'équivalent du budget de la ville sur une année !" compare le candidat. Et il engendrerait selon eux des dégâts écologiques : notamment la construction du viaduc au-dessus de la vallée du Cens. "La Baule a sa baie, Orvault sa vallée, on va mettre un pont dans la vallée et derrière, on va juste décaler le problème sur la Garenne et la Bugallière ?" estime Sébastien Arroüet.

Le coût estimé de la déviation, "30 millions d'euros, c'est l'équivalent du budget de la ville sur une année !" - Sébastien Arrouët, candidat divers-centre

Des embouteillages déplacés d'un quartier à un autre, c'est aussi la critique que le candidat écologiste fait à ce projet, Jean-Sébastien Guitton. "Avec ce contournement, le nombre de voitures qui traverse Orvault sera augmenté de 60% ! [...] Construire ce contournement aura comme conséquence majeure d'inciter à passer par Orvault au lieu de passer par le périphérique. Ce qui fait que très rapidement, on aura à nouveau des bouchons dans le bourg mais beaucoup plus de personnes qui traverseront notre commune !" Les deux candidats de l'opposition prévoient déjà d'abandonner ce projet, s'ils sont élus.

"Avec ce contournement, le nombre de voitures qui traverse Orvault sera augmenté de 60% !" - Jean-Sébastien Guitton, candidat écologiste

Les travaux de la déviation pourraient commencer début 2024 et s'achever d'ici six ans, à l'horizon 2026, si le projet reçoit le feu vert du prochain maire.