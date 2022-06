Déviation de Beynac en Dordogne : des astreintes de plusieurs milliers d'euros demandées contre le département

Les avocats du département et des associations opposées au projet de contournement de Beynac se sont retrouvés ce mardi devant la cour administrative d'appel à Bordeaux. Le rapporteur public a demandé à ce que le département paye des indemnités s'il ne détruit pas le chantier dans les six mois.

Le délibéré devrait être rendu le jeudi 7 juillet prochain par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle a examiné un dossier 100% Périgourdin et 100% épineux, celui de l'avenir des restes du chantier du contournement de Beynac. Le chantier, on le rappelle, a été enterré par la justice depuis décembre 2019 et celle-ci a ordonné la destruction du chantier et la remise en état du site.

Le rapporteur public recommande des indemnités journalières

Depuis cette date, le chantier est resté dans le même état car le département affirme que la démolition nécessite des études d'impact. Les opposants estiment qu'il y a mauvaise foi. C'est pour cela qu'ils ont saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'elle contraigne le département à respecter la décision de justice. L'audience a eu lieu ce mardi 28 juin avec les avocats des deux parties.

Au début de l'audience, le rapporteur public a rendu ses conclusions. Il préconise que le département soit condamné à payer 3.000 euros d'indemnités par jour s'il ne commence pas la démolition d'ici six mois, et jusqu'à 5.000 euros par jour si le chantier n'est pas entièrement détruit d'ici 18 mois.

Une démolition "impossible juridiquement et techniquement"

L'avocat du département de la Dordogne, Maître Heymans avance que le département ne peut pas "juridiquement et techniquement" entamé cette démolition car la justice lui a demandé de le faire "avec précaution". L'avocat bordelais estime que même si les conclusions du rapporteur sont défavorables au département, ce dernier a donné "des éléments en sa faveur". Maître Heymans ajoute qu'il compte verser d'autres pièces à la cour , des notes de délibéré. Selon lui, ces nouveaux documents pourraient décaler la date de délibéré.

Le rapporteur reconnait "la mauvaise foi du département" pour les opposants

Du côté des opposants, l'avocate de Philippe d'Eaubonne président de l'association Défendons la vallée de la Dordogne, maître Raphaëlle Jeannel estime que le rapporteur public a "reconnu la mauvaise foi" du département. Maître Raphaëlle Jeannel a plaidé pour que le département paye des pénalités depuis le premier mois de retard, depuis le début de l'année 2020. Elle a également demandé à ce que le préfet puisse s'occuper de la destruction au frais du département si le département refuse de le faire.

Le délibéré est attendu a priori pour le 7 juillet prochain. Ce jugement pourrait être contesté devant la cour de cassation.