Déviation de Beynac en Dordogne : le nouveau projet est sur le bureau du préfet

Comme l'ont annoncé nos confrères du journal Sud-Ouest, le président du Conseil départemental de la Dordogne a envoyé au préfet une "déclaration d'intention", première étape obligatoire avant le dépôt du nouveau dossier de contournement de Beynac. Consultable pendant deux mois, le document, détaille ce que pourrait être la version 2 du projet.

ⓘ Publicité

La circulation interdite aux poids-lourds dans le bourg

"Ce deuxième dossier met au cœur la protection de l'environnement et la sécurité", explique Germinal Peiro.

"Nous allons régler définitivement le problème des croisements des gros gabarits dans Beynac" précise-t-il. L'entrée dans Beynac sera interdite aux plus de 3,5 tonnes à partir de la passerelle de Vézac et à partir de Monrecours. Et pour ce qui est de la desserte locale, les livraisons, les autocars qui vont au château, etc. devront emprunter un sens unique. Ce qui veut dire que plus jamais de gros gabarits ne se croiseront dans Beynac. Nous avons fait cela en accord avec le conseil municipal de Beynac qui a pu délibérer. On fait la même chose d'ailleurs sur la commune de Castelnaud, entre le pont de Castelnaud et le château de Fayrac. Une fois réglés les problèmes de sécurité, on s'avance dans le domaine de la protection de l'environnement et vers le tourisme du XXIᵉ siècle", ajoute Germinal Peiro. "On prévoit la réouverture de la gare de Castelnaud qui est juste en face de Beynac. Et à partir de cette gare, on crée un pôle multimodal. On aura des navettes électriques qui iront au château de Castelnaud, au château de Marqueyssac, au château de Beynac et au château des Milandes. Ces quatre châteaux représentent 800. 000 entrées payantes, soit deux fois la Cité du vin de Bordeaux. Et ensuite, à partir de là, on pourra circuler sur une route, on pourra circuler sur la voie verte à pied et à vélo. On aura tous les moyens de locomotion et en particulier la mobilité douce.

Un projet qui utilise les ponts partiellement construits

Un nouveau projet qui utiliserait les travaux déjà réalisés, à hauteur de 27 millions d'euros (selon les chiffres présentés par le département) . "L'un des intérêts de cette boucle multimodale est d'utiliser ce qui a été construit, précise Germinal Peiro. Il serait absolument catastrophique de faire dépenser 40 millions d'euros aux Périgourdins pour des travaux qui ont été autorisés par l'État et dont la démolition va créer plus de dégâts que si on termine le chantier. Donc aujourd'hui, la raison doit l'emporter. De nouveaux travaux estimés à 15 millions d'euros, estime le président du département*.*

Un projet totalement absurde pour les opposants

Un nouveau projet que les opposants sont bien décidés à combattre, comme ils avaient combattu le précédent. "Ce nouveau projet ne me surprend pas", commente Philippe d'Eaubonne, l'un des opposants de la première heure. "Le président du département a toujours envoyé un truc avant une affaire juridique et judiciaire. Moi, ce que je vois, c'est que le 20 juin prochain, il y a une comparution en audience à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour non-respect de l'application des astreintes (à démolir le précédent chantier). Je pense qu'on a un président qui ne doit pas savoir ce que c'est qu'est le respect de la chose jugée. Tout a été entamé. Il a perdu devant le Conseil d'Etat, il a perdu trois fois auprès de la Cour administrative d'appel et il continue. Quand vous regardez bien, c'est un projet qui est complètement absurde. Il va jusqu'à aller réveiller Joséphine Baker au Panthéon pour lui donner un coup de main. Ça dépasse l'entendement! Les gens qui sont un peu raisonnables et un peu ouverts se rendent compte que bon, il a perdu, il a perdu. D'accord, c'est un mauvais perdant ça, je l'avoue, mais ça risque de lui coûter très cher" conclut-il.