Déviation de Beynac : Germinal Peiro condamné pour avoir porté illégalement une écharpe officielle

Germinal Peiro est condamné à 500 euros d'amende avec sursis et un euro de dommages et intérêts pour chacune des six parties civiles des opposants à la déviation de Beynac. ces derniers lui reprochaient d'avoir porté l'écharpe du député en 2017 alors qu'il ne l'était plus.