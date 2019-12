Déviation de Beynac: la cour administrative d'appel de Bordeaux se prononce sur le fond de l'affaire ce mardi

La cour administrative d'appel de Bordeaux rend sa décision ce mardi 10 décembre sur le fond du dossier de la déviation de Beynac. Lors de l'audience, le 26 novembre dernier, la rapporteure publique s'était prononcée pour la confirmation de l'arrêt des travaux et la remise en état du site.

Beynac-et-Cazenac, France

Opposants et partisans du contournement de Beynac devraient être fixés ce mardi 10 décembre. La cour administrative d'appel de Bordeaux va rendre sa décision vers 13h30 sur le fond du dossier, à savoir la confirmation ou non de l'annulation de l'arrêté préfectoral qui autorisait les travaux .

Les opposants confiants

Lors de l'audience le 26 novembre dernier, estimant que les travaux de la déviation ne correspondaient pas à un impératif d'intérêt public majeur, la rapporteure publique avait estimé que la cour devait confirmer le jugement du tribunal administratif rendu au mois d'avril. En d'autres mots, annuler l'arrêté préfectoral qui autorisait les travaux. La magistrate a demandé également la remise en état du site sous 3 à 18 mois. C'est à dire la destruction des travaux déjà réalisés. Dans la plupart des cas, les magistrats ont tendance à suivre les conclusions des rapporteurs, sauf qu'en matière de justice, un coup de théâtre reste toujours possible.

Prochaine étape le Conseil d'Etat

Une chose est sûre, le feuilleton de Beynac ne connaîtra pas son dernier épisode ce mardi. D'ores et déjà, opposants et partisans de la déviation ont annoncé qu'ils saisiraient une nouvelle fois le Conseil d'Etat, si la décision rendue ne leur donne pas gain de cause.