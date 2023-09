Déviation de Beynac : la cour d'appel de Bordeaux estime que Germinal Peiro n'a pas diffamé les opposants

La Cour d'appel de Bordeaux a relaxé ce jeudi 7 septembre le président du Conseil départemental de la Dordogne, dans une nouvelle affaire de diffamation dans le dossier du contournement de Beynac.

Le 26 novembre 2019, à la sortie de la Cour administrative d'appel, Germinal Peiro avait déclaré que "ceux qui s'opposent à ce projet, pour cette question de sécurité, étaient de véritables criminels, des criminels en puissance". La Sépanso Dordogne et l'association Sauvons la vallée de la Dordogne avaient porté plainte pour diffamation.

Dans ce jugement, la Cour d’appel précise que "l’emploi à deux reprises par Germinal Peiro du terme « criminels » pour qualifier les opposants au projet qu’il venait de défendre avec force de conviction devant la cour administrative d’appel pour des raisons de sécurité routière n’excède pas les limites acceptables de la liberté d’expression reconnue à l’homme politique qui préside depuis 2015 le Conseil départemental de la Dordogne".

Dans un communiqué, Germinal Peiro dit "accueillir cette décision de relaxe avec une profonde satisfaction et réaffirme que les opposants, qui n’ont de cesse, depuis des années, d’essayer de le faire taire à travers un véritable acharnement judiciaire, n’y parviendront pas".

Pour la Sépanso, "le vrai combat n'est pas là"

Contactée, la Sépanso Dordogne répond de son côté, à l'annonce cette décision de justice, que "le vrai combat n'est pas là. Il faut s'en tenir au fond des problèmes," précise son président Gérard Charollois, "et non aux questions de personnes. Le combat n'est jamais contre les personnes, ajoute l'ancien magistrat, il est sur la défense de la nature et le respect de l'état de droit".