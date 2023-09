Déviation de Beynac : la nouvelle route d'accès aux Milandes bientôt détruite

"Je n'accepterai pas que cette route entièrement neuve et très souvent empruntée par les visiteurs soit détruite" affirmait il y a quelques semaines Angélique de Labarre de Saint-Exupéry , la propriétaire du château des Milandes, à Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne). Pourtant, le Conseil départemental va bien détruire la route construite en 2018 pour assurer la liaison entre Milandes et le lieu-dit Fayrac. La route sera fermée dès le 18 septembre prochain et les travaux de destruction commenceront à la fin de l'année. Selon le président du Département, Germinal Peiro, cette route avait coûté 400.000 euros.

"Respectueux de l'état de droit et soucieux de la bonne gestion de l'argent public"

"Cette fermeture intervient suite à la décision de l'autorité administrative faisant droit à la demande des opposants au projet de contournement de Beynac et enjoignant le Département d'engager le processus de démolition des éléments déjà construits et de remettre en état les lieux", explique le Département dans un communiqué. "Respectueux de l'État de droit et soucieux de la bonne gestion de l'argent public, le Conseil départemental a, dès le 10 juillet 2023, engagé l'exécution matérielle, constatée par huissier, des travaux de démolition et de remise en état de l'ancienne route départementale". Ces travaux avaient commencé pour que le Département n'ait plus à payer une astreinte de 3.000 euros par jour .

Les travaux avaient commencé par la remise en état de l'ancienne route. Les ouvriers s'attaquent désormais à la chaussée construite en 2018. À partir du 18 septembre, il faudra de nouveau emprunter la RD53.