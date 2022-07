Déviation de Beynac : le préfet de la Dordogne s'explique sur sa visite dans la commune

Un déplacement d'un représentant de l'Etat à Beynac est toujours scruté car c'est dans cette commune que se trouve le chantier de la déviation de Beynac. La visite du préfet de la Dordogne le 18 juillet dernier n'est donc pas passé inaperçue. L'association de la Sepanso, opposée au projet de déviation, a envoyé un communiqué pour demander au préfet de "faire respecter l'état de droit". L'association estimait que cette visite envoyait un message ambigüe.

"Mon rôle, c'est d'être neutre et impartial"

Le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne répond sur France Bleu Périgord. Le préfet explique avoir été invité par le maire pour évoquer différentes problématiques dont le chantier de déviation de Beynac annulé par la justice. "Deux choses, la première c'est que je répond à l'invitation des communes et je ne vois pas pourquoi je n'irai pas rendre visite à la commune de Beynac [...] la deuxième, je reçois toutes celles et ceux qui ont évoqué ce dossier compliqué et j'ai déjà reçu la Sepanso et les autres associations opposées au projet de déviation, il y a plusieurs mois déjà. Je crois que mon rôle en tant que représentant de l'Etat c'est d'être neutre et impartial et d'écouter tous les points de vue, de manière à me forger ma propre conviction".

La nouvelle demande du département examinée d'ici octobre

Le préfet doit examiner d'ici quatre mois, la nouvelle demande du département pour construire une déviation. Le conseil départemental de la Dordogne a déposé un tout nouveau dossier pour construire ce contournement au moment où il venait d'être une nouvelle fois condamné par la justice pour ne pas avoir détruit le chantier dans les temps comme l'ordonne une décision de 2019.