Déviation de Beynac : le président du département de la Dordogne condamné en diffamation

"Je ne me taierai pas", réagit Germinal Peiro, quelques heures après avoir appris la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux. La justice a condamné ce jeudi 22 septembre le président du conseil départemental de la Dordogne à 500 euros d'amende pour diffamation envers deux associations, l'Association pour la sauvegarde de la vallée de la Dordogne (ASVD) et la SEPANSO, pour avoir qualifié les opposants à la déviation de Beynac de "criminels en puissance".

Germinal Peiro devra aussi vers un euro symbolique de dommages et intérêts aux deux associations, et 700 euros à chaque association au titre des frais de justice. En novembre 2019, Germinal Peiro avait déclaré dans la vidéo diffusée sur le blog Territoire Magazine "qu'il y aurait des morts à Beynac" et que les opposants au projet de déviation étaient "des criminels en puissance".

Germinal Peiro va faire appel

L'association Défendre l'intérêt général de la Dordogne avait déjà porté l'affaire en justice, attaquant Germinal Peiro pour "Injure publique". En première instance, Germinal Peiro avait été condamné à 500 euros d'amende. Il avait également été reconnu coupable en appel. Mais au mois de mars, la Cour de cassation avait blanchi Germinal Peiro, estimant que les propos ne relèvent pas en droit de l'injure publique.

L'ASVD et la SEPANSO ont réattaqué sur les mêmes faits, mais cette fois pour diffamation. Et le tribunal a attendu que la Cour de cassation statue pour rendre son délibéré. Il a jugé le président du département coupable. Germinal Peiro annonce son intention très ferme de faire appel de cette décision. Le feuilleton n'est donc pas terminé.