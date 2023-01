Déviation de Beynac : les opposants saisissent la cour d'appel pour que le Département paye les astreintes

"Les astreintes ne sont pas faites pour s'en mettre plein les poches, c'est fait pour faire imposer l'application d'un droit et bloquer un système enrayé par des gens qui ne veulent pas appliquer la loi", explique Philippe d'Eaubonne, président de l'ASVD (association de sauvegarde de la Vallée de la Dordogne). Les opposants au projet de déviation de Beynac ont saisi la cour d'appel dès le 9 janvier pour qu'elle oblige le conseil départemental à payer les astreintes.

La justice saisie pour faire payer les astreintes

Le Département de la Dordogne a été condamné à partir du 8 janvier dernier à payer des astreintes journalières de 3.000 euros tant qu'il ne débute pas la démolition du chantier de la déviation de Beynac. Pour que le département paye effectivement ces astreintes, il faut une décision de justice pour constater qu'il n'a pas commencé la destruction du chantier du contournement. "On a fait venir un huissier qui a constaté que rien n'avait bougé", affirme Philippe d'Eaubonne. Le constat de l'huissier a été envoyé à la cour d'appel qui doit désormais fixer la date d'une audience et entendre les opposants et le conseil départemental sur le début de la démolition.

Le Département déterminé à poursuivre le chantier

Le chantier de la déviation de Beynac a été définitivement condamné par la justice. Les piles de pont doivent être démolies mais Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne, martèle *"avoir la ferme intention de terminer ce chantier parce que c'est l'avis général des Périgourdins e*t c'est un contournement qui a été reconnu d'utilité publique".

Le Département travaille actuellement sur un deuxième projet qu'il doit soumettre mi-février au préfet de la Dordogne et aux services de l'Etat. Le président du conseil départemental a d'ailleurs voulu rappeler, en interpellant le préfet Jean-Sébastien Lamontagne, lors de leur cérémonie des vœux à Périgueux le 13 janvier que "ce dossier a été construit avec l'Etat, ensemble".

Germinal Peiro, président du conseil départemental, et Jean-Sébastien Lamontagne, préfet, lors de leur cérémonie des vœux pour 2023 à Périgueux (Dordogne). © Radio France - Lisa Guinic

Division sur les chiffres du coût de la démolition

Selon Germinal Peiro, le coût de la destruction s'élève à 40 millions d'euros : 26 millions pour ce qui a déjà été construit, 14 pour démolir les piles de pont. "C'est faux", déclare Philippe d'Eaubonne. D'après lui, "on est à 4 ou 6 millions pour la démolition".