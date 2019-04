Déviation de Beynac : "Nous ne sommes pas obligés de détruire ce patrimoine naturel" réagit Stéphane Bern

Beynac-et-Cazenac, France

La décision réjouit ce mardi matin l'animateur Stéphane Bern. Il se félicite de la décision du tribunal administratif qui annule les travaux du contournement routier de Beynac, en Dordogne.

"C'est un coup d'arrêt. J'espère que nous allons protéger maintenant la vallée de la Dordogne", Stéphane Bern

Le monsieur patrimoine en profite pour lâcher quelques critiques à l'encontre du président du département, Germinal Peiro, ardent défenseur du projet : "J’espère que les électeurs se souviendront aux prochaines élections des menées du président du département et de ses affidés".

Le tribunal administratif de Bordeaux annule l’arrêté @Prefet24 du contournement de #Beynac et suit l’avis du @Conseil_Etat. Il reste à espérer que @germinalpeiro@BenjaminDelrieu respecteront enfin la loi républicaine pour cesser le massacre du patrimoine @Sauvonslavallee — Stéphane Bern (@bernstephane) April 9, 2019

Pour Stéphane Bern, le projet de contournement routier de 3,2 kilomètres de long, en plein Périgord noir, n'était plus nécessaire : "Le maire de Beynac avait bien montré qu'il n'y avait plus besoin de contournement. Il y a moins de problème de circulation. On n'est pas obligé de détruire ce patrimoine naturel qu'est ce site remarquable".

Réécoutez l'interview de Stéphane Bern ci-dessous.

L'animateur Stéphane Bern réagit après l'annulation des travaux de contournement routier à Beynac. Copier

Le département doit encore s'exprimer ce jeudi et annoncer s'il compte faire appel de cette décision.