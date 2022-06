Déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port: "Il faut bouger", le coup de gueule du maire Laurent Inchauspe

Le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port déterre le serpent de mer de sa commune, la déviation du centre-bourg et veut que le dossier avance. Depuis plusieurs dizaines d'années que la déviation est à l'arrêt, il espère désormais des études de faisabilité et de coûts sur les tracés possibles.

"De 8 h à 10 h, les voitures sont pare-choc contre pare-choc, j'ai l'impression que le périphérique parisien est à Saint-Jean-Pied-de-Port". Depuis la fenêtre de son bureau, Laurent Inchauspe, le maire, assiste au même bal tous les jours. Selon une étude récente, ce sont 12.000 véhicules qui passent par la départementale au cœur du village, le double l'été. De quoi alerter l'édile qui veut faire avancer le dossier épineux de la déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Quel tracé ? Quel budget ?

La déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port est dans les cartons depuis plusieurs dizaines d'années, sans jamais avoir été concrétisée, faute de pouvoir trouver une solution qui arrive satisfaire toutes les communes. Sauf que désormais, l'inquiétude grimpe pour le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port élu en 2020: "En deux ans, il y a eu cinq accidents sur cette voie au niveau du virage du cimetière, avec un qui aurait pu causer de vrais dégâts humains." Mais le maire s'inquiète aussi des conséquences que ça peut avoir à l'avenir. "Si cette voie est bouchée, ça va être très difficile pour les services de secours d'accéder à une maison qui peut brûler ou un accident grave."

Il y a une vraie urgence, alerte le maire Laurent Inchauspe

Avec les autres maires du pôle Garazi Baigorri, ils avaient écrit un courrier pour demander justement au département d'étudier les pistes de détournement de Saint-Jean-Pied-de-Port et de pouvoir en discuter. Un comité de pilotage s'était réuni en mai de l'an dernier. Depuis plus rien.

Étude sur les origines - destinations

De son côté le département, via son conseiller délégué à ce dossier Philippe Echeverria explique qu'une étude origines-destinations aura lieu à l'automne. "Elle permettra de savoir où vont les automobilistes qui passent par le centre bourg, et d'où ils viennent", explique-t-il. A partir des résultats de cette étude, il a bien l'intention de réunir à nouveau les maires pour leur en parler, en ayant bien conscience "que tous les élus ne sont pas d'accord", et qu'il faille une "unanimité" sur ce dossier. Mais "aucune échéance" pour le moment. Ce n'est pas tout de suite que sortira de terre cette déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port.