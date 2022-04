Déviation RN7 à Golfe-Juan: une association dépose une plainte pénale pour destruction d'espèce protégée

Après plusieurs manifestations, et courriers envoyés aux différentes institutions, les associations opposées à la construction de la déviation de la RN7 à Golfe-Juan passent l'étape de la plainte pénale.

Une plainte pénale contre la déviation de la RN7 à Golfe-Juan a été déposée, le résultat de plusieurs mois de mobilisation contre la nouvelle route. Au mois de février, les associations avaient mandaté une expertise faunistique par un écologue indépendant pour identifier la présence ou non d'espèces protégées sur le tracé de la déviation. Selon l'étude rendue par l'expert, 39 espèces protégés ont été repérées, ce qui rend les travaux illégaux selon le collectif d'opposition à la déviation.

Fort de ce constat, le Collectif d'association contre la déviation a envoyé des courriers aux différents acteurs du dossier, entreprise en charge des travaux, collectivités. Toujours selon le collectif, l'entreprise a continué les travaux sur le nouveau tronçon.

Une plainte a donc été déposée le mercredi 13 avril par l'association Mysophiaantipolis. L'objet de la plainte: "destruction d'espèces protégées et d'habitat d'espèces protégées". La plainte vise l'entreprise en charge des travaux mais aussi toutes les personnes physiques et morales potentiellement liées au dossier, c'est à dire les collectivités territoriales. Elle risquent 3 ans de prison et 150 000€ d'amende.