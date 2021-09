Allier : les opposants à la porcherie de Barrais-Bussolles font annuler l'arrêté autorisant son extension

En février 2019, l’État donnait son feu vert à l’extension de la porcherie de Barrais-Bussolles dans l'Allier. Quelques mois après, l'association France Nature environnement Allier déposait un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre cette autorisation préfectorale. Tout vient à point à qui sait attendre, deux ans plus tard le dossier a enfin été jugé à l'audience du 1er septembre.

Pour les requérants cela valait la peine d'être patient puisqu'à la surprise générale le tribunal est allé dans le sens des opposants à cette extension en passant outre l'avis du rapporteur qui préconisait le rejet du recours. L'histoire se répète puisque cette porcherie avait déjà fonctionné il y a 24 ans avant la décision cette fois de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé l'autorisation d'exploiter de l'époque. le site avait été fermé et vidé de ses animaux sur décision préfectorale en 1997.

Une décision inattendue pour France Nature Environnement

Gérard Matichard le président de France Nature Environnement Allier est le premier surpris " Dans la très très grande majorité des cas le juge suit l'avis du rapporteur" explique-t-il. "Nous, on portait notre axe de défense sur le fait que les terrains dans le val de Besbre où sont épandus les lisiers présentent un caractère sensible. C'est une zone d'intérêt faunistique et floristique avec des étangs et surtout un sol granitique avec une couche de terre végétale peu épaisse qui favorise le ruissellement des lisiers susceptibles de polluer les ressources hydrologiques." Selon FNE 03, la porcherie industrielle rejette 7000 m3 de lisier par an sur une surface de 740 hectares. Des arguments qui visiblement ont été entendu par le juge du Tribunal Administratif.

Dans ses conclusions le tribunal relève que la procédure de consultation du public est irrégulière car dans certaines communes les habitants ont été privé de la possibilité de consulter le dossier. Mais surtout le juge pointe la responsabilité du préfet de l'Allier qui a refusé une étude d'impact environnemental approfondie sous prétexte qu'elle n'était pas fondée.

La salle d'audience du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand © Radio France - Emmanuel Moreau

A l'époque, le représentant de l'état dans le département s'était retranché derrière le code de l'environnement qui en 2014 a remonté le seuil en nombre de places d'animaux de 400 à 2000 pour justifier cette étude. Or à Barrais-Bussolles, les exploitants de la porcherie ont limité le nombre de porcs à engraisser à 1944 pour être en conformité avec cette loi.

"C'est sans compter les 4340 porcelets qui n'étant pas adultes échappent au comptage" s'insurge Gérard Matichard. "Cinq porcelets équivalent à un porc en terme de pollution, faite le calcul on en fait bien au delà des 2000 bêtes autorisées." Francis Lebas, le gérant de l'élevage qui est aussi le président de la coopérative porcine CIRHYO à Montluçon, devrait faire appel de ce jugement, mais il n'a pas souhaité nous le confirmer. La préfecture de l'Allier peut également faire appel.