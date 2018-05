Jurançon, France

Un auxiliaire de vie scolaire (AVS) de l’école Jean Moulin de Jurançon a été mis en cause par plusieurs élèves de CM1 et CM2 pour un comportement déplacé, des attouchements à caractère sexuel. L'inspecteur d'académie, Pierre Barrière, a effectué un signalement auprès du parquet de Pau.

Des caresses sur les fesses et les seins

Dès vendredi, les parents des enfants concernés ont été reçus par une psychologue, le directeur de l'école et l'enseignant qui a recueilli la parole des enfants. Des parents d'élèves expliquent que vendredi matin une fillette a fondu en larmes à l'école. Elle a expliqué à ses copines de classe que l'auxiliaire de vie scolaire " lui avait fait des caresses sur les cuisses", selon les propos d'une maman dont la fille est scolarisée en CM1.

A ce moment, d'autre élèves, des fillettes de la même classe ont dit qu'elles aussi avaient subies ces gestes déplacés. Selon les parents qui rapportent les témoignages de leurs enfants, "cet homme leur a touché les fesses et la poitrine", des gestes qui se seraient répétés pendant plusieurs mois. Une des mamans explique qu'un jour sa fille "s'est penchée pour ramasser sa trousse et là il lui a touché les fesses". Cet maman est très choquée. "On le connait bien cet homme. Il paraissait gentil et il aidait beaucoup les enfants", explique la maman qui a été alertée dès vendredi par l'école.

L'inspecteur d'académie reste prudent

L'inspecteur d'académie, Pierre Barrière, reste très prudent sur cette affaire. Il précise "avoir suivi la procédure classique de signalement mais que cela ne préjuge en rien de la culpabilité de cet homme". Cet auxiliaire de vie scolaire a été écarté à "titre conservatoire", selon Pierre Barrière. Il n'est plus en contact avec des enfants.

Selon nos informations, cet homme est âgé d'une vingtaine d'années. Il travaille dans cette école depuis au moins deux ans. L’enquête ne fait que commencer. Les élèves et la personne mis en cause n'ont pas encore été entendus par la justice.