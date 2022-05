Dialogue de sourds entre ACTIS et des militants pour le logement au sujet de 2 familles menacées d'expulsion

Des militants pour le logement protestent contre les menaces d'expulsion envers deux familles en hébergement d'urgence. Malgré les tentatives de conciliation et d'engagement d'ACTIS, ils demandent des mesures plus fortes.

ACTIS et les militants ont discuté plus de deux heures dans le bâtiment du bailleur social

Quelques éléments de contexte : il y a un an, l'Entraide Pierre Valdo a décidé de céder un hébergement d'urgence situé rue du général Mangin, à Grenoble, au Relais Ozanam, qui veut le transformer en pension de famille. Une quarantaine de familles habitant les lieux se sont vues proposer un relogement ailleurs. Aujourd'hui, deux familles restent, car elles ne sont pas satisfaites des propositions qui lui ont été faites : les hébergements ne sont pas à Grenoble, ils sont loin des lieux d'études des enfants, et l'état de santé de certains membres des familles ne leur permettraient pas de vivre dans de bonnes conditions. Or, le fait de demeurer rue du Général Mangin n'est pas mieux : un vigile garde la porte, il y a des punaises de lit, les logements ne sont pas adaptés pour recevoir du monde, et les menaces d'expulsions se font nombreuses. L'une des deux familles a fait surseoir cette demande d'expulsion jusqu'au 30 septembre.

Les militants pour le droit au logement ont voulu entrer dans les bureaux d'ACTIS © Radio France - Léo Corcos

16h30, ce mercredi 25 mai. Une vingtaine de militants pour le logement tentent d'entrer dans les locaux du bailleur social ACTIS, pour réclamer un logement digne et adapté à ces deux familles, et de suspendre indéfiniment les menaces d'expulsion. Ils n'ont pas réussi à entrer, mais ils ont pu échanger, plus de deux heures durant, avec Nicolas Beron-Perez, vice-président d'ACTIS, conseiller municipal délégué au logement à la ville de Grenoble, et vice-président chargé de ce sujet à la métropole. Celui-ci a voulu se positionner en allié, disant qu'il voulait bien donner de sa personne pour ce dossier. Il estime qu'il faut engager "un rapport de force" avec l'Etat et Pierre Valdo pour trouver une solution d'hébergement convenable. Il propose donc d'écrire aux services de l'Etat pour surseoir à cette menace d'expulsion pour la famille concernée, comme pour l'autre, jusqu'au 30 septembre.

Nicolas Beron-Perez, vice-président d'ACTIS, a discuté plus de deux heures avec les manifestants et la famille de Jessica (debout en robe verte), menacée d'expulsion. © Radio France - Léo Corcos

Réponse des militants : "On ne veut pas un camarade, on veut un élu avec du pouvoir". Ils jugent que ce sont des paroles en l'air, sans garanties, et que ce n'est pas en trois mois estivaux qu'on va régler une situation qui dure depuis un an. Ils veulent donc que l'expulsion de la famille soit suspendue indéfiniment, et qu'ACTIS s'engage à identifier un bâtiment adapté pour les familles, avec prise en charge des frais par les services de l'Etat. Pas si simple, dit le bailleur, possible et nécessaire, dit le collectif, qui invoque la triple casquette de Nicolas Beron-Pérez. L'échange a donc vite tourné au dialogue de sourds. Les deux parties et les familles doivent se revoir la semaine prochaine, sur site, rue du général Mangin, accompagnés par les agents du CCAS.