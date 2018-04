Le ministre de l'Education publie ce jeudi quatre circulaires destinées aux professeurs. Cette série de consignes a pour but d'enrayer la baisse de niveau des petits français à l’école primaire. Parmi ces pistes : une dictée quotidienne de 15 minutes.

Paris, France

Dans le journal Le Parisien, Jean-Michel Blanquer dévoile ses pistes pour lutter contre la baisse de niveau dans les écoles primaires. Le ministre de l'Education envoie une série de recommandations aux professeurs. Il prône le retour aux fondamentaux pour inculquer les bases du calcul, de la lecture, de la grammaire et aider à "la réussite des élèves".

Dictée et calcul mental tous les jours à l'école

Dans ce guide de 130 pages envoyé aux enseignants, Jean-Michel Blanquer souhaite instaurer 15 minutes de dictée et de calcul mental par jour dans les classes ainsi que deux exercices d'écriture quotidiens. Le ministre de l'Education insiste également sur les leçons de vocabulaire et de grammaire. Enfin, il recommande aux professeurs d'utiliser un seul manuel de lecture. Ce dernier point fait débat car il existe une trentaine de méthodes d'apprentissage de la lecture et aujourd'hui chaque enseignant s'adapte en fonction de sa classe.

Un retour au passé ?

Les détracteurs de Jean-Michel Blanquer dénoncent un certain conservatisme, un retour au passé en matière d'éducation. Réponse du ministre : "Nous sommes au contraire en train de faire un pas vers le futur. Ce que nous proposons ce ne sont pas les méthodes de la IIIe République. Ce sont celles du XXIe siècle, qui puisent au meilleur de la tradition et au meilleur de la modernité." Selon une enquête publiée par le ministère, 40 % des petits français n'atteignent pas les objectifs attendus par les programmes à la fin du CM2.