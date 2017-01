Didier Borotra jugé à Bayonne pour prise illégale d'interêt : "Je ne savais pas !"

Le procureur de la république de Bayonne a requis ce mardi après-midi un an de prison avec sursis à l'encontre de Didier Borotra. L'ancien sénateur-maire centriste de Biarritz est jugé devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour prise illégale d’intérêt dans le dossier de la Cité de l'Océan.

Le procureur Samuel Vuelta-Simon a requis un an de prison avec sursis à l'encontre de Didier Borotra pour une affaire de prise illégale d’intérêt. Le représentant du ministère public a également demandé 35 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercice des droits civils et civiques.

A l'encontre de la fille du sénateur, Sophie Borotra, le procureur requiert trois mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Enfin, contre l'ancienne directrice de la cité de l’océan, Françoise Pautrizel, le représentant du parquet réclame trois mois de prison avec sursis et 6000 euros d'amende dont tout ou partie avec sursis. La défense a plaidé la relaxe.

L'étude polémique sur la Cité de l'Océan

A 79 ans, Didier Borotra, ancien élu de Biarritz, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour "prise illégale d’intérêts". La justice lui reproche d'avoir (alors qu'il était encore maire de Biarritz) commandé une étude sur la cité de l'océan auprès d'un cabinet dirigé par sa propre fille, Sophie. Les fait reprochés vont de septembre 2013 à mars 2014.

Derrière ce dossier, une cité de l'océan qui n'arrive pas à trouver son public. Peu de visiteurs dans ce parc à thème tourné vers l'océan et le surf. Pour comprendre pourquoi cette activité ne décolle pas Didier Borotra commande une étude auprès d'un cabinet spécialisé. Un cabinet dirigé par sa propre fille, Sophie Borotra. Selon le parquet Bayonnais, en tant que patron de la société d’économie mixte gestionnaire du site Didier Borotra ne pouvait pas faire travailler un membre de sa famille.

Le maire, sa fille et la directrice de la Cité devant le tribunal

Le parquet Bayonnais s’étonne que ce cabinet de Sophie Borotra ait été crée 4 jours seulement avant la signature du contrat. Enfin, la cité de l’océan est son unique client. Le conflit d’intérêt s’élèvait à 35 000 euros. Sophie Borotra devait s'expliquer ce mardi pour recel alors que l'ancienne directrice de la cité de l’océan, Françoise Pautrizel, comparaissait pour "complicité de prise illégale d’intérêts". Dans cette affaire, le journaliste et bloggeur biarrot, Jean-Yves Viollier, s'est constitué partie civile en tant que contribuable biarrot.

Le procès de l'ancien sénateur-maire centriste de Biarritz survient après une première condamnation en appel la semaine dernière dans l'affaire des PV annulés.

