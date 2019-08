Didier Larrieu, le maire d'Arbus, toujours en prison

Arbus, France

Didier Larrieu le maire d'Arbus est toujours en prison, un mois après son placement en détention, le 26 juillet. Il est mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires après l'accident qui a coûté la vie a une mère de famille de Monein, et occasionné de graves blessures à ses deux filles. C'était le 20 juillet, sur la route de Mourenx à hauteur d'Artiguelouve. La juge des libertés et de la détention a décidé d'écrouer l'élu dont l'alcoolémie était positive.

Du nouveau en septembre?

Didier Larrieu a déjà fait appel de cette décision du juge de l'écrouer. Cet appel a été rejeté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau durant l'été. La décision de placer l'élu derrière les barreaux est motivée par le fait qu'il fallait attendre les premières expertises techniques. En gros, attendons d'en savoir plus avant de réexaminer la détention de l'élu. Depuis l’enquête a avancé rapidement malgré les vacances d'été. Et les conclusions des premières expertises vont être connues ces prochains jours.

Accidentologie et toxicologie

Ces expertises portent, entre autres choses, sur l'accidentologie de ce secteur de route, réputée dangereuse. Et aussi des analyses toxicologiques ; le maire a semble-t-il expliqué qu'il suivait un traitement qui, combiné à l'alcool, aurait provoqué un malaise. Le maire et son avocat espèrent que ces analyses vont fournir de nouveaux arguments dans le sens d'une remise en liberté. Didier Larrieu a été transféré à la maison d’arrêt médicalisée de Poitiers, pour des raisons de santé.

