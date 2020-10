Didier Martinez (Unité SGP Police) : "Tout ce qui a été annoncé était demandé depuis longtemps"

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé mardi 325 millions d'euros supplémentaires pour le budget de la police, après notamment l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne. Une prime pour le travail de nuit est aussi mise en place, et le matériel sera renouvelé. Didier Martinez, secrétaire régional Unité SGP Police Occitanie était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi.

"C'est significatif mais tout ce qui a été annoncé était demandé depuis longtemps", réagit le policier toulousain. Egalement annoncée une prime de 60 à 100 euros de plus par mois pour ceux qui travaillent la nuit, en lieu et place des 90 centimes de l'heure supplémentaire existants. Un véhicule sur quatre sera renouvelé d'ici la fin du quinquennat, des voitures "'utilisées de jour comme de nuit, avec des ouvertures de porte intenses, des armes qui éventrent les sièges, les pares-brises sont fêlés, il y a beaucoup d'impacts", détaille Didier Martinez.

Les effectifs, le nerf de la guerre

Le gouvernement a annoncé vendredi dernier l'arrivée de 111 policiers supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. "Le seuil incompressible était de 150 policiers, on va faire avec, on va réadapter notre niveau d'intervention. Mais la nuit, les forces de police sont encore plus prises à partie, regardez ce qu'il s'est passé dans l'Essonne cette nuit. Le nerf de la guerre, c'est bien les effectifs", martèle Didier Martinez. Une clause de revoyure est prévue en 2022 entre l'Etat et la Ville de Toulouse qui se verra alors attribuer entre 40 et 90 policiers supplémentaires avant 2025, selon les besoins.

D'un couvre-feu éventuel qui pourrait être annoncé ce soir dans les métropoles, ni le préfet de Haute-Garonne reçu mardi, ni le syndicat de police n'en ont entendu parlé pour Toulouse.