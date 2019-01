Didier Peschard, le chef du Relais du Gué de Selle à Mézangers, raccroche le tablier

Mézangers, France

Il y passe près de 70 heures par semaine depuis plus de 38 ans. Le 1er mars prochain, le chef Didier Peschard quittera les cuisines du Relais du Gué de Selle pour partir à la retraite, à l'aube de ses 60 ans.

Un coup de cœur

Son aventure avec le Relais du Gué de Selle a commencé en 1981, à l'époque le restaurant était en liquidation judiciaire. Didier Peschard décide de le reprendre avec son ami Didier Paris rencontré au service militaire en Ille-et-Vilaine "on travaillait ensemble au mess des officiers" raconte le chef. Les deux hommes ont tout de suite un coup de cœur pour l'établissement. L'un sera en cuisine, l'autre en salle.

Les deux hommes ont repris le restaurant en 1981. Didier Peschard et Didier Paris partent tous les deux à la retraite le 1 mars prochain

Au fil des années, les deux Didier, surnommés les Didier Brothers transforment le Relais en hôtel-restaurant. Dans les assiettes, le Mayennais d'adoption s'évertue à sublimer les produits du terroir. La truite de Parné, le boeuf fermier du Maine, le beurre de Montsûrs ou encore les pommes de terre de Châtillon-sur-Colmont ont une place de choix "je suis fils d'agriculteur, si j'ai voulu travailler les produits régionaux c'est à cause de mon éducation."

On a essayé d'être régulier tous les jours - Didier Peschard

Une cuisine de qualité qui fait de son restaurant un incontournable du département, l'établissement a été référencé au guide Michelin et l'est toujours dans le Gault et Millau _"on a essayé d'être régulier tous les jours, c'est ça le plus difficile dans notre métier"_.

En 38 ans de carrière, Didier Peschard a également accueilli quelques stars dans son restaurant "le premier qui m'a impressionné c'est Léon Zitrone, venu passer quelques jours à l'hôtel ! Il me disait, je ne veux être dérangé par personne, Président de la République ou pas !" Les joueurs du PSG étaient également des clients fidèles quand le Stade Lavallois jouait en première division " les fans du PSG attendaient devant le restaurant ! "

Les stars accueillies au Gué de Selle ont signé le livre d'or. Ci-dessus, les signatures des joueurs du PSG en 2003.

Aujourd'hui "l'heure de la retraite à sonné" dit-il, _"j'ai la passion de rendre les gens heureux mais il faut savoir décrocher"_. Le fondateur des Tables de la Mayenne est tout de même un peu effrayé à l'idée de commencer une nouvelle vie plus paisible _"quand vous arrivez tous les matins à 8 heures et que vous quittez la maison à 23 heures, je crains un peu d'ennui ! J'espère trouver une association qui voudra bien de moi ! "_plaisante le chef.

La relève est assurée

Anthony Detemmermann, 34 ans, succédera à Didier Peschard le 1 mars prochain.

Le 1er mars, Didier Peschard passera la main à son second de cuisine Anthony Detemmermann, 34 ans, arrivé en septembre dernier, "Anthony a travaillé chez Monsieur Rostang à Paris ou encore chez Ladurée, il va apporter des choses nouvelles". La compagne de ce dernier prendra les commandes de la salle, Didier Paris partant également en retraite.