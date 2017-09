Le photographe Didier Sorbé retrouvé mort en montagne ce mardi matin

Didier Sorbé a été retrouvé mort ce mardi dans le secteur du Pic du Midi d'Ossau, près du petit lac de Mondeilh. Le photographe de Salies était un spécialiste reconnu de la photo pyrénéenne. Il avait 63 ans.

Didier Sorbé, 63 ans, a été retrouvé mort en montagne en fin de matinée, un peu après 11H30. Le photographe de Salies, bien connu en Béarn et dans le milieu montagnard, était recherché depuis lundi. On était sans nouvelle de lui depuis jeudi. Comme il avait l'habitude de passer plusieurs jours en montagne, sa femme n'a donné l'alerte que lundi. Il a été retrouvé dans le secteur de Bious Artigues, à 1950 mètres d'altitude, près du Pic du Midi d'Ossau.

Sans doute un malaise cardiaque

Il a été retrouvé par une équipe au sol. Il faut dire qu'en plus des 17 gendarmes et pompiers et de deux chiens de recherches, une vingtaine de civils s'est proposée pour donner un coup de main, des amis de Didier Sorbé, tous férus de montagne comme lui. Il a été retrouvé prés d'un petit lac, le lac de Mondeilh au sud-est du grand lac de Bious Artigues. Une zone qui avait déjà été fouillé la veille. Mais la visibilité était moins bonne lundi, et il était habillé de couleur sombre. Didier Sorbé était hors sentier dans un pierrier. Un endroit qu'il fallait connaitre, à l'écart, mais qui ne présente pas de difficulté. Il avait avec lui son matériel de photographie. Le parquet a demandé un examen du corps, mais tous laisse penser que Didier Sorbé a succombé à un malaise cardiaque. Le photographe avait déjà rencontré des problèmes de ce genre.