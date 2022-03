Die : un accident choquant sur un toboggan dans la cour d'une école

Peu avant 14h, la capuche du manteau d'un enfant âgé de 4 à 5 ans s'est coincée dans le toboggan, exerçant une forme d'étranglement autour de son cou. La responsable du périscolaire s'est précipité pour dégager l'enfant, l'a ranimé en prodiguant les gestes de premier secours. Le petit a perdu connaissance brièvement. Puis SAMU et pompiers sont arrivés et l'ont transporté par hélicoptère sur l'hôpital de Valence en "urgence relative". Son état de santé n'inspirait plus d'inquiétude.

L'infirmière du collège de Die est également intervenue pour accompagner les autres enfants, discuter avec eux de ce qu'ils avaient vu, leur expliquer , les rassurer. Une cellule d'écoute improvisée. L'Inspection Académique verra s'il y a besoin de plus d'accompagnement dans les jours qui viennent.