Dieppe, France

Valérie et son conjoint étaient dans la rue au moment de l'explosion, ils habitent à quelques mètres de l'usine. "_On partait faire des courses, et on a entendu un gros boom. On a pensé à un accident de voitures, donc on s'est retourné. _On a vu une espèce de boule noire sortir de l'usine, et des flammes", explique Valérie. "Ça a fait une boule de feu gigantesque", renchérit son conjoint. La boule de fumée s'élève très haut, plus haut encore que la cheminée de l'usine, et l'incendie part. Le couple n'ose pas s'approcher de peur de respirer des substances toxiques.

Ça a fait une boule de feu gigantesque

Héloïse habite juste en face du site, les murs de sa maison ont tremblé, c'est un choc pour elle. "C'était atroce, au point qu'on en a pleuré. Ça a fait une résonance dans la maison, comme une bombe." Malgré une consigne de confinement vers midi, Héloïse fait ses bagages. "Je ne vais pas rester là, c'est pas la peine. Je préfère m'en aller chez mes enfants, parce que je ne vais pas dormir."

L'inquiétude pour les employés sur le site

Cet habitant du quartier a assisté à l'explosion depuis le pont Colbert, au bout du bassin. "C'est impressionnant, le bruit, le panache de fumée, les flemmes. Mes premières pensées vont aux personnes qui travaillent dedans et à leurs familles."

Christophe, justement, est un ancien salarié de l'usine, il fait le pied de grue depuis le début de la journée devant l'entrée du site. Il est bouleversé. "J'ai travaillé 39 ans ici, donc je m'inquiète. C'est plus qu'une famille quand vous travaillez 39 ans dans la même entreprise", dit-il la gorge serrée.

Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois Copier

Une cellule d'urgence médico-psychologique est mise en place pour porter assistance aux employés et aux membres des familles.