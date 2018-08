La Gaillarde, France

Les faits se déroulent peu après deux heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Au moins deux hommes entrent par effraction dans la résidence secondaire d'un couple d'octogénaires, parents des membres fondateurs de la maison de maroquinerie de luxe Hermès. Ils portent des gants et des cagoules, leur objectif : dépouiller les retraités.

En une heure, ils ont contraint leurs otages à leur donner bijoux et autres biens personnels avant de les relâcher. Même s'ils n'ont subi aucune violence, l'homme et sa compagne, âgés respectivement de 87 et 83 ans, étaient terrorisés.

Des recherches sont en cours pour déterminer le montant du préjudice. Une enquête pour vol avec effraction, séquestration suivie d'une libération volontaire est ouverte. Elle a été confiée à la section de recherche de Rouen.