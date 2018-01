Clermont-Ferrand, France

Cet automobiliste puy-dômois de 46 ans a assigné le groupe pour, selon l'expression de son avocat, "tricherie". Il reproche au groupe allemand de lui avoir vendu en 2013 un véhicule Tiguan dont les tests moteurs étaient truqués. C'est fin 2015 qu'il commence à se poser des questions sur son achat. C'est à cette période que le constructeur reconnaît avoir truqué les moteurs de onze millions de véhicules pour échapper aux normes sur les émissions. Les moteurs étaient modifiés pour émettre moins de gaz polluants lors des essais en laboratoire. Mais une fois sur route, les émissions restaient importantes.

Il y a eu tricherie sur la vente du véhicule" Frédéric Duplessis, avocat du plaignant

Ce Puy-Dômois, orginaire du secteur de Thiers, a décidé de mener une action, seul, et devant une juridiction civile. "Pour aller plus vite" explique-t-il. "Je n'ai pas voulu me lancer dans une action collective car cela aurait pris trop de temps". Laurent Dufour se dit trompé par le constructeur. "Dans ce dossier, Volkswagen a triché et puis n'a même pas eu quelconque considération pour ses clients" s'insurge son avocat clermontois Frédéric Duplessis qui a demandé, mercredi à l'audience, l'annulation de la vente et le remboursement de certains frais.

Charles-Siegfried Fahrner du cabinet parisien Vogel § Vogel est venu défendre, devant la juridiction clermontoise, les intérêts du groupe allemand. Lors de l'audience il a insisté : "Volkswagen n'a trompé personne en France et cette demande est injustifiée". Même son de cloche du côté du concessionnaire Carlet à Aubière, chez qui le plaignant a acheté le véhicule en 2013.

La décision sera rendue le 28 février prochain.