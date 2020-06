Dieudonné sera jugé à Lille pour recel

Dieudonné sera jugé à Lille en janvier 2021. Le parquet de Lille vient de décider de son renvoi devant la justice pour s'être produit en spectacle à Roubaix et à la Chapelle d'Armentières en janvier 2018 sans que les propriétaires des salles ne soient au courant de sa venue.

Il avait monté une supercherie pour pouvoir se produire en spectacle dans la métropole lilloise : Dieudonné va être jugé pour cela le 14 janvier 2021. Le parquet de Lille vient de demander son renvoi en correctionnelle pour recel d'escroquerie, et le renvoi de sa compagne Noémie Montagne pour escroquerie. L'affaire concerne deux représentations qu'il a données dans la métropole lilloise, à la Condition Publique à Roubaix et aux Salons Kennedy à la Chapelle d'Armentières. Il avait également tenté de se produire à Marcq-en-Baroeul en utilisant le même stratagème mais en vain.

Les lieux de spectacle de Dieudonné ne sont communiqués aux spectateurs par texto que quelques heures avant la représentation © Maxppp - Aurélien Morissard

C'est le patron de la Condition Publique, Jean-Christophe Levassor, qui a porté plainte dans cette affaire. Il avait bien loué la salle de son établissement pour le 27 janvier 2018 mais à une société de cosmétiques qui devait organiser une soirée de présentation. Or, quelques heures avant ladite soirée, du public, plutôt jeune, commence à arriver sur place et expliquer venir voir Dieudonné. Le directeur, alerté, se rend sur place. Mais plusieurs centaines de spectateurs sont déjà présents. Alors pour des questions de sécurité, il autorise tout de même la tenue du spectacle.

Le nom de Dieudonné n'apparaît pas dans les réservations de salles

Le même modus operandi est mis en place à chaque fois : c'est la compagne de l'humoriste, Noémie Montagne, qui réserve les salles de spectacles via ses sociétés, L'Esprit de la forêt pour Roubaix, et Les productions de la plume, pour La Chapelle d'Armentières. Le nom de Dieudonné n'apparaît nulle part. Et les spectateurs eux achètent leur place sans connaître l'endroit exact où aura lieu le spectacle, il ne leur est communiqué que quelques heures avant, par SMS.

Le polémiste est poursuivi dans cette affaire pour recel, sa compagne pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Ils encourent tous deux jusqu'à cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende. Dieudonné a déjà été condamné à plusieurs reprises.