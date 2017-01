Dieulouard : Une personne tuée dans une collision avec un TER

Un accident mortel ce jeudi soir, peu après 19h, en gare de Dieulouard. Une personne a été heurtée par un TER qui circulait entre Metz et Nancy. Le trafic des trains a été fortement perturbé.

La collision s'est produite peu après 19h, hier soir, au niveau de la gare de Dieulouard. Un TER qui circulait entre Metz et Nancy a percuté une personne, dont on ne connaît pas l'identité. Pour l'instant, on ne sait pas non plus pourquoi la victime se trouvait sur les voies au moment du passage du train.

Le trafic SNCF a été vivement perturbé, comme c'est le cas en cas d'accident de personne. Certains trains ont eu jusqu'à deux heures et demi de retard.