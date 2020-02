Dieuze : un homme armé d'un couteau pénètre dans la gendarmerie, un militaire lui tire dessus

Ce lundi après-midi, vers 15h30, un homme armé d'un couteau a pénétré dans la gendarmerie de Dieuze. Un gendarme, touché à la main, a ouvert le feu. On ne connaît pas la gravité des blessures de l'assaillant, mais il est à l'hôpital. Pour l'heure, on ignore ses motivations.

Dieuze, France

Les faits se sont produits vers 15h30, ce lundi après-midi, à Dieuze. Un homme se présente dans les locaux de la gendarmerie, un couteau à la main. La militaire à l'accueil met immédiatement à l'abri la femme de ménage, et prévient ses collègues. L'homme est visiblement déterminé, il avance dans un couloir étroit, et il est intercepté par un autre gendarme qui utilise d'abord un bâton de défense, puis une bombe lacrymogène avant de tirer à deux reprises. L'agresseur est touché à l'abdomen et neutralisé, il est transporté à l'hôpital. Le militaire est lui blessé à la main.

Le procureur et le patron des gendarmes de Moselle sur place

On ne connait pas les motivations de l'homme, et notamment s'il s'agit ou non d'une attaque terroriste. Le procureur de Metz et le patron des gendarmes en Moselle sont sur place, ce lundi après-midi, notamment pour soutenir les militaires présents dans la caserne de Dieuze. Des militaires évidemment très choqués. Le secteur autour de la gendarmerie est bouclé.

Une enquête pour tentative d'agression et une autre pour usage de l'arme du gendarme ont été ouvertes et confiées à la Section de recherche de la gendarmerie de Metz.