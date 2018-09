Un homme de 55 ans va être jugé ce mardi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Montbéliard pour violence aggravée par arme et ITT supérieur à 8 jours. Il est soupçonné d'avoir poignardé sa nièce jeudi soir près de Maiche.

Le prévenu a poignardé sa nièce à l'abdomen et a tenté de l'étrangler

Les Bréseux, France

Un habitant des Brézeux (25) âgé de 55 ans a poignardé sa nièce chez elle jeudi soir. Il sera jugé mardi en comparution immédiate au tribunal de Montbéliard.

Un contexte tendu

Entre la nièce et son oncle, tous deux habitants des Brézeux, il y a "un contentieux ancré" analyse la procureure de Montbéliard. La jeune femme vit en fait dans un appartement qui appartient aux parents du mis en cause. Elle ne paie pas de loyer. Ce jeudi soir c'est une nouvelle dispute familiale, autour de cette question d'argent, qui dégénère. Le cinquantenaire se rend chez sa nièce, il s'empare d'un couteau et la poignarde à l'abdomen. Il a également tenté de l'étrangler.

15 jours d'incapacité de travail

Le pronostic vital de la victime âgée de 27 ans n'est pas engagé. Aucun organe vital n'a été touché mais elle est toujours hospitalisée à Trévenans avec 15 jours d'incapacité total de travail. Le prévenu, inconnu de la police jusqu'à présent, reconnait les faits. "J'étais a bout de nerfs" a t il expliqué aux enquêteurs pour justifier son geste. Il est aujourd'hui incarcéré à Montbéliard jusqu'à son jugement.