Dijon : 20 ans de prison pour les assassins de Daniel Busson

Au terme de deux semaines de procès, les jurés de la Cour d'Assises de Côte d'or suivent le réquisitions du procureur. L'assassin de Daniel Busson et son complice sont condamnés à 20 ans de prison.

Le verdict est tombé aux Assises de la Côte-d'Or : les jurés suivent les réquisitions de l'avocat général pour les deux principaux accusés.

Jordan Bridot et Anthony Busson sont reconnus coupables de l'assassinat de Daniel Busson et sont condamnés à 20 ans de prison. En août 2018, cet homme de 67 ans avait été retrouvé poignardé à Dijon dans son appartement du quartier Fontaine d'Ouche, frappé de 14 coups de couteaux. Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, dès l'ouverture de ce procès d'assises il y a 10 jours, Jordan un des accusés a spontanément avoué être l'auteur de ces coups de couteaux. Anthony, le fils de la victime est reconnu coupable d'être son complice. Aux Assises, cette complicité lui vaut d'être "co-auteur" du crime et donc de subir la même peine.

Ce vendredi 17 décembre avant le verdict, Jordan, l'homme qui s'accuse d'avoir porté les coups a présenté ses excuses à Alexandre, un des fils de la victime. Même discours de la part d'Anthony, complice présumé , lui aussi s'excuse auprès de son frère.

Un acquittement

Ces deux jeunes hommes n'étaient pas les seuls mis en cause. Toute la famille de la victime est accusée d'avoir couvert cet assassinat.

L'avocat général Philippe Chassaigne avait dénoncé dans ses réquisitions une "conjuration pour mettre à mort Daniel Busson." Les deux complices avait été "recrutés", selon l'avocat général, par Jocelyne, l'épouse, qui voulait ainsi mettre fin à ses tourments aux mains d'un mari décrit comme "alcoolique et bourreau domestique". L'avocat d'Anthony Busson, Pierre-Vincent Connault, avait plaidé la clémence, rappelant que ce fils avait été "le fruit d'un crime", soit le viol de sa mère par Daniel Busson.

Les jurés condamnent Jocelyne, l'épouse de Daniel Busson à 13 ans de réclusion, l'avocat général en avait requis 15. Amandine Tessa, la compagne d'Anthony est acquittée, alors que l'avocat général réclamait 4 ans de prison dont 3 avec un sursis probatoire.

(Avec AFP)