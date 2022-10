Dijon : 8 mois de prison avec sursis pour une mamie incendiaire

Cheveux blancs, lunettes, petite silhouette légèrement voutée, Renée a la parfaite image de la gentille mamie inoffensive. Et pourtant face à la barre du tribunal, elle avoue tout de suite : "Oui c'est moi qui ai mis le feu." Entre le 4 et le 29 août dernier, les pompiers interviennent à trois reprises pour des départs d'incendie au 122 rue Berbisey, un immeuble de logements sociaux géré par Grand Dijon Habitat, à deux pas du centre-ville de Dijon.

ⓘ Publicité

Les mots s'entrechoquent, la parole n'est pas toujours facile, mais cette vieille dame explique que ce logement social ne lui convient pas. Exigu, trop bruyant et insalubre affirme-t-elle avec des blattes et des punaises de lit. Ses demandes de relogement restent sans réponses, alors à trois reprises elle allume des foyers dans sa cage d'escalier avec des draps et des allumettes.

"Bordeline"

Le président du tribunal lui fait la leçon comme a un enfant "Et vos voisins ? vous y avez pensé ?" Renée bredouille "Non, je n'ai pas réalisé.." "Mais enfin madame quel âge avez vous ?" s'emporte le président. "J'ai 71 ans monsieur !" réplique Renée du tac-au-tac. Cette grand-mère, ancienne agent sanitaire du secteur hospitalier est placée sous curatelle, et apparaît bien fragile. Elle a perdu toutes ses économies, "un important héritage" précise-t-elle, dilapidées par un amant qui l'aurait abusée. Elle est depuis placée sous curatelle. Les psychiatres qui l'ont examiné la déclarent pleinement responsable de ses actes, mais "bordeline".

"Ce n'est pas une incendiaire en série" -Son avocat

Pour son avocat Maitre Pierre-Vincent Connault, Renée est plus perdue que dangereuse. "Elle a craqué, ces incendies, c'est un appel au secours. A cause des punaise de lit, elle en etait réduite à dormir par terre sur des coussins. Ce logement, elle ne pouvait plus le voir. Elle reconnait son geste, mais elle ne recommencera pas , ce n'est pas une incendiaire en série." Le tribunal suit les réquisitions de la procureure : 8 mois de prison avec sursis, obligation de dédommager le bailleur (une facture de 3.000 euros pour nettoyer les dégâts et refaire les peintures) et surtout obligation de soins. Le président se tourne une derniere fois vers Renée "Vous avez compris madame, on ne veut plus vous voir ici !"

Le tribunal ne veut pas non plus ne la revoir sur les lieux des incendies. Elle a interdiction de se présenter devant l'immeuble en question, au 122 rue Berbisey à Dijon. En attendant d'obtenir un nouveau logement, Renée est hébergée par son fils.