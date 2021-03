Dijon : agacé par le bruit, il frappe un voisin avec un sabre japonais

Le bruit échauffe les esprits et pousse parfois à des actes inconsidérés. A Dijon, un habitant d'un immeuble du quartier des grésilles a sorti un katana ce samedi 6 mars et frappé un homme qui sortait de l'appartement voisin. La victime écope de 10 jours d'ITT et l'agresseur a été déféré au parquet