Dijon : Une alerte au colis suspect dans le quartier de la gare

Un bagage abandonné et c'est la pagaille. Toute la circulation a été interrompue ce mercredi matin avenue Maréchal Foch à Dijon à cause d'un colis suspect. La valise a été découverte devant le restaurant "La Grande Taverne", juste en face de la gare. La police a interdit l'accès à cette artère. Piétons, trams et voitures : plus personne ne passait en attendant l'intervention des démineurs. Au final, la valise ne présentait aucun danger.

Trafic tram perturbé - DR

Le tram perturbé mais la gare accessible

Pour le tram, le trafic des lignes T1 et T2 a été perturbé. Les stations "République", "Godrans", "Foch Gare" et "Dijon Gare" n'étaient plus desservies entre 10h30 et 12h20. La gare SNCF, de son côté, n'a pas été évacuée, et on pouvait continuer à venir prendre son train.

Accès au parvis de la gare impossible © Radio France - Olivier Estran

La situation a été rétablie vers 12h20. Les démineurs qui sont intervenus, venus de Colmar, ont sécurisé les lieux et confirmé que la valise en question ne présentait aucun danger.