Dijon arme sa police municipale durant la nuit

A son tour, la ville de Dijon arme sa police municipale. A partir du 23 novembre prochain, 12 agents seront équipés d'un pistolet 9 mm. Il s'agit des policiers municipaux qui patrouillent la nuit de 19H30 à 02H30 du matin. Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, d'autres communes ont déjà franchi le pas, comme tout récemment celle de Talant dirigée par un maire LR.

Dijon, ville dirigée par le PS rejoint donc la liste des communes où les agents municipaux peuvent faire feu en cas de danger. Nathalie Koenders , la première adjointe en charge de la sécurité assure que cette décision ne date pas d'hier: "C'est le respect d'une promesse de campagne de François Rebsamen, la decision a donc été prise il y a plus d'un an. Ca démarre bientôt car il a fallu respecter les procédures: faire des enquêtes administratives et psychologiques sur les agents. Il faut les former, ça prend du temps. L'ensemble des 12 policiers de l'équipe de soirée ont validé leur formation et je les félicite."

Avec l'évolution de la société, c'est un choix inéluctable"

Quand on lui demande s'il est vraiment nécessaire pour les policiers municipaux de disposer d'une arme capable de tuer, Nathalie Koenders répond "Ce n'est pas anodin, ce n'est pas décidé sur le coup de l'émotion, beaucoup de villes ont fait ce choix et je pense qu'aujourd'hui pour protéger les policiers municipaux et la population, c'est un choix inéluctable."

Dans les locaux d'un relais de sécurité à Dijon © Radio France - Olivier Estran

On compte 65 policiers municipaux à Dijon, 5 autres sont en cours de recrutement. La ville a pour objectif d'employer à terme une centaine de policiers. Et pour éviter de former des agents qui partent ailleurs, Dijon demande à ses recrues de signer un engagement de 3 ans. S'ils quittent leur poste avant ce terme, ils devront rembourser leur formation.