Dijon : bagarre à coups de couteau place de la République

Voilà qui ne va pas aider à redorer l'image de la vie nocturne de place de la République à Dijon. Deux jeunes hommes de 19 et 22 ans sont placés en détention provisoire ce samedi 25 février, en attendant une comparution immédiate devant le tribunal qui aurait lieu ce lundi. Le plus âgé est poursuivi pour "violences avec usage d'une arme", l'autre pour "port d'arme et complicité de violences". Ils ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier pour une bagarre devant la boîte de nuit "Le Melkior".

Leur victime, un jeune étudiant de 18 ans a reçu plusieurs coups de couteau "pour une dispute qui a éclaté au sein de la boîte au sujet d'une fille" précise le procureur de Dijon. Le jeune étudiant blessé a été secouru par la police. Ses jours ne sont pas en danger, mais il s'en tire avec 28 jours d'arrêt de travail.

Moins de bagarres ces derniers temps

Depuis le 6 décembre 2022, les bars de la place de la République doivent fermer à 2 heures du matin, contre 5 heures auparavant. Une mesure qui ne touche pas les boîtes de nuit. La Préfecture de Côte-d'Or avait justifié sa décision par le recensement au premier semestre de 121 faits de délinquance et une trentaine de d'agressions au premier semestre 2022. Depuis décembre dernier, la police est présente toutes les nuits en fin de semaine sur cette place centrale de Dijon, et il n'a plus été question d'agressions jusqu'alors.