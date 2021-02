Dijon : contrôlé dix fois sans titre de transport par des agents Divia

On peut collectionner tout et n'importe quoi, mais certaines collections peuvent s'avérer à terme un peu onéreuses. Un Dijonnais de 29 ans peut en témoigner. Il collectionne les amendes pour voyager sans titre de transports dans les bus et trams de l'agglomération dijonnaise.

Dix amendes impayées

Pour la dixième fois, l'homme a été contrôlé ce lundi 8 février par les agents divia qui lui ont infligé une amende, la dixième. Mais n'ayant pas payé les neufs précédentes, les contrôleurs de la compagnie de transports ont, cette fois, appelé la police qui a interpellé le voyageur récalcitrant.

La note s'élève en effet à 1.070 euros, ce qui commence à représenter une belle somme et surtout un beau manque à gagner pour Divia.

L'homme s'est retrouvé dans le bureau de l'adjoint au procureur de la République. Il a eu le droit à un rappel à la loi et a promis de s'acquitter de sa dette envers Divia.