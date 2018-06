"On s'est dit que ces enfants à l'hôpital ne pourrait pas venir à notre festival de bande-dessinée, alors on s'est dit que c'est la BD qui viendra à eux". C'est ce simple constat qui a conduit Florent Vuillaume et l'association des Croqueurs de bulles à organiser ce jeudi une journée de distribution de livres au CHU de Dijon.

Dédicaces d'auteurs

Voilà trois ans que dans le cadre du Festival de bande-dessinée de Beire-Le-Châtel, cette association vient distribuer des livres aux enfants hospitalisés. Le festival se tient jusqu'à ce dimanche à Beire-le-Châtel en Côte d'Or.

Pour l'occasion, des auteurs locaux comme Michel Burdin ou Armelle Modéré viendront même dédicacer leurs ouvrages aux enfants hospitalisés. "Nous distribuons chaque année une centaine de BD" explique Florent Vuillaume. Et de conclure "forcément, quand les auteurs sont là, ça plaît encore plus".