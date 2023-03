Dijon : de la prison avec sursis pour les acteurs d'une drague qui dégénère

Quatorze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, c'est la peine prononcée ce vendredi à l'encontre d'un jeune homme de 22 ans, auteur de cinq coups de couteau sur un autre jeune homme de 19 ans. Son complice, âgé de 19 ans, qui avait fourni le couteau à l'agresseur, écope pour sa part de six mois d’emprisonnement avec sursis de 14 mois.

Ils sont également condamnés à verser 2.000 euros à la victime et 250 euros pour frais d'avocat.

Une histoire de drague qui tourne mal

Ce soir de février, les deux agresseurs sont dans une discothèque de la Place de la République à Dijon. Le plus âgés des deux drague une jeune femme. Cette dernière explique lors des auditions qui ont suivies "avoir été importunée", ce que réfute le dragueur. Mais il reconnaît l’avoir approchée pour "discuter". Un ami de la jeune femme se fait alors passer pour son petit-ami pour faire partir l'homme qui l'importune. S'en suit une "embrouille" dans la discothèque, mais rien de méchant à ce stade.

Un comité d'accueil à la sortie de la discothèque

Le dragueur éconduit et son acolyte sortent de la discothèque vers 3 heures du matin, mais quatre hommes les attendent. Le faux copain de la jeune femme, son vrai petit ami, et deux autres jeunes hommes. Commence alors un échange d'insultes et le dragueur éconduit se saisi du couteau de son complice pour "leur faire peur". Est-ce le complice qui propose le couteau ou est-ce l'agresseur qui demande le couteau à son complice ? Durant l'audience, les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord.

Une bagarre éclate et le dragueur au couteau se retrouve au sol, se débat avec le couteau à la main. C'est à ce moment qu'il blesse par cinq fois la victime - le véritable petit-copain de la jeune fille - dont une fois au visage, avec une plaie de cinq centimètres derrière l’oreille gauche. La procureure pointe tout de même que : "le premier geste est un geste directe porté au visage de la victime par l'agresseur."

Les avocats, assesseurs, procureurs et agresseurs ont passé lors du procès cinq minutes à regarder les photos, pour déterminer qui est où au moment de la bagarre. Le jugement est tombé plus de deux heures après le début de l'audience.