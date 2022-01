Eliane Deschamps et son complice Daniel Delestrac sont reconnus coupables "d'abus de faiblesse" sur sept personnes qui ont fréquenté leur groupe de prière "Amour et Miséricorde" à Plombière-les-Dijon, puis Chaussin dans le Jura, mais leur activité peut se poursuivre.

Dijon : deux ans de prison avec sursis pour la cheffe spirituelle d' "Amour et Miséricorde" et son complice

C'est un jugement qui laissera bon nombre de personnes avec un goût d'amertume et d'inachevé. Ni une victoire complète pour celles et ceux qui ont porté plainte, ni une défaite pour Eliane Deschamps et son complice Daniel Delestrac.

Ce lundi 31 janvier, la cheffe spirituelle de la communauté "Amour et Miséricorde" et son aide de camp sont condamnés tous deux par le tribunal de Dijon à deux ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse sur 7 personnes. Ils devront leur verser au total 64.000 euros de dommages et intérêts (les sommes vont de 20.000 euros à 2.000 euros selon les dossiers). En revanche, ils sont relaxés pour une dizaine d'autres dossiers où des proches, le plus souvent, avaient porté plainte dans l'espoir de sortir de cette emprise leurs fils, fille, sœur ou proche parent. La cour n'a reconnu coupable les deux prévenus que pour les plaintes des anciens adeptes et non des actuels membres.

Ma mère va continuer à exercer son emprise sur des gens" -Magali, la fille de la femme "gourou"

"Je suis désabusée et amère" commente Magali Breux, la fille d'Eliane Deschamps qui a porté pliante contre sa mère. "Je ne comprends pas, le tribunal va au delà des réquisitions du procureur (un an de prison avec sursis NDLR), la justice reconnait l'emprise de ces personnes mais ne nous suit pas sur le cas de plusieurs personnes qui restent aveuglées par ma mère. Elle pourra continuer à jouer les malades et asseoir son autorité sur des gens qui restent dépendants."

Magali Breux, fille et victime d'Eliane Deschamps "Je suis désabusée et amère" © Radio France - Olivier Estran

Ce jugement permet de semer des graines dans la conscience de ceux qui restent" -M° Loïc Duchanoy

"Non, il n' y a plus de dangers. La communauté n'existe plus, tout cela est terminé" assure maitres Didier Pascaud et Marie-Christine Troncin les deux avocats des personnes condamnées. "Chacun est reparti de son côté, et s'il y a des gens qui habitent sous le même toit (à Chaussin dans le Jura), ils le font de leur plein gré et en toute responsabilité."

"On n'a pas tout arrêté, mais ce jugement permet de semer des graines dans la conscience de celles et ceux qui gravitent encore autour d'Eliane Deschamps et son groupe de prière" assure Maitre Loïc Duchanoy qui défend les parties civiles. "Peut-être que dans 3 semaines, 6 mois, 3 ans ou plus cela peut aider certaines personnes à réaliser le véritable caractère de cette communauté."

Ce lundi 31 janvier, aucune des parties n'entend pour l'instant faire appel de ce jugement.