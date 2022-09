Dijon : deux élèves et une enseignante blessés au couteau dans l'enceinte du collège André Malraux

Une bagarre a dégénéré ce mercredi matin dans la cour du collège André Malraux dans le quartier de la Toison d'Or à Dijon. Deux élèves et une professeure de musique ont été blessés au couteau par un collégien de 13 ans. Une cellule psychologique est mise en place par le rectorat de Dijon

Une cellule d'écoute psychologique est mise en place à partir de ce jeudi 8 septembre au collège André Malraux situé dans le quartier de la Toison d'Or à Dijon. Elle fait suite à l'agression au couteau dont ont été victimes deux élèves et une professeure ce mercredi matin dans l'enceinte du collège.

Une agression motivée par une vengeance

La scène s'est déroulée vers 10h30 dans l'enceinte de l'établissement. Le parquet de Dijon précise que le jeune agresseur, un élève de 4eme âgé de 13 ans, a voulu venger sa petite sœur après que celle ci ait été bousculée. Il a blessé à l'oreille un élève de 3eme à l'aide d'un couteau. Un autre collégien et une professeur de musique témoins de la scène se sont alors interposés. Ils ont à leur tour été légèrement blessés à l'avant bras et au flanc. L'auteur a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue.

Le président du conseil départemental demande que la lumière soit faite sur les circonstances de cette agression

Dans un communiqué publié dans l'après-midi, le président UDI du Conseil Départemental de la Côte-d'Or, François Sauvadet, explique avoir contacté le principal du collège pour lui témoigner toute sa solidarité et remercie "toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour éviter que cette agression ne connaisse une issue plus dramatique."

François Sauvadet demande que toute la lumière soit faite autour de cet acte de violence afin de comprendre comment de tels agissements peuvent être possibles au sein d’un collège et d’apporter la meilleure réponse possible pour que ce genre de situation ne se répète pas.

